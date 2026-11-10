Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge Guncang Kuningan, Panaskan Persaingan di Trek Menantang

PONTIANAK POST – Rangkaian Yamaha One Make Race 2026 segera mencapai penghujung musim. Putaran ketiga Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge yang berlangsung di Lapangan Pacuan Kuda, Kuningan, Jawa Barat, pada 14-15 November 2026 menjadi agenda penutup kalender balap Yamaha tahun ini.

Ajang balap enduro tersebut tidak hanya menghadirkan persaingan pembalap nasional dan komunitas, tetapi juga berbagai aktivitas hiburan serta program menarik bagi pengunjung.

Sebelumnya, Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge telah digelar di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pada putaran terakhir ini, para peserta akan menghadapi trek dengan beragam rintangan yang dirancang untuk menguji kemampuan berkendara.

Advertisement Pembalap nasional dan komunitas akan berkompetisi menggunakan motor Yamaha WR155R dan YZ Series.

General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Johannes B.M. Siahaan, mengatakan seri ketiga ini menjadi penutup rangkaian Yamaha One Make Race 2026 setelah Yamaha Sunday Race dan Yamaha Cup Race selesai diselenggarakan.

”Setelah Yamaha Sunday Race dan Yamaha Cup Race tuntas digelar, rangkaian agenda Yamaha One Make Race 2026 sebentar lagi selesai. Terakhir dalam jadwal balap tahun ini adalah Yamaha Enduro Challenge seri 3 yang diadakan di Kuningan Jawa Barat. Kejuaraan ini semakin populer diikuti oleh rider top nasional dan minat konsumen bertambah untuk menyalurkan passion balap. Pecinta racing pun ingin hadir langsung menyaksikan keseruan kompetisi enduro sekaligus jadi bagian dari aktivitas lainnya yang sudah disiapkan. Datang nikmati gebyar Yamaha Enduro Challenge, rayakan bersama sensasi ajang populer ini,” ungkap Johannes.

Advertisement Sembilan Kelas Balapan Dipertandingkan

Pada seri ketiga Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge, terdapat sembilan kelas yang akan diperlombakan. Kategori tersebut meliputi YEC 1 WR155R Professional, YEC 2 WR155R Comm Advance, YEC 3 WR155R Comm A, YEC 4 WR155R Comm B, YEC 5 WR155R Hobby, YEC 6 YZ Series Open, YEC 7 WR155R Women, YEC 8 WR155R Local, serta YCR 9 Yamaha DT Series Open.

Tiga kelas, yakni WR155R Professional, WR155R Comm Advance, dan YZ Series Open, akan menjalani dua race untuk memperebutkan gelar juara umum.

Sementara itu, kelas Yamaha DT Series Open menjadi kategori baru yang memberikan kesempatan bagi pengguna Yamaha DT Series untuk menunjukkan kemampuan mereka di lintasan.

Ada Promo Servis hingga Riding Experience

Selain kompetisi balap, Yamaha juga menyiapkan sejumlah program bagi pengunjung melalui booth service. Aktivitas yang tersedia antara lain pemeriksaan baterai atau aki motor secara gratis, tukar tambah aki dengan harga pembelian aki bekas Rp25.000, serta pemeriksaan gratis untuk semua merek, tipe, dan tahun kendaraan.