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Otosport

Sejarah Baru MotoGP: Rekor Freddie Spencer Kini Jadi Milik Bezzecchi Usai Menang di Qatar

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Marco Bezzecchi cetak rekor yang belum pernah terjadi di MotoGP. (MOTOGP)
Marco Bezzecchi cetak rekor yang belum pernah terjadi di MotoGP. (MOTOGP)

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PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi menorehkan sejarah baru di ajang MotoGP. Pembalap Aprilia Racing itu resmi mematahkan rekor legenda balap Freddie Spencer setelah meraih 12 kemenangan Grand Prix di 12 sirkuit berbeda sepanjang kariernya di kelas utama.

Rekor tersebut dipastikan setelah Bezzecchi memenangi MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).

Kemenangan itu menjadi yang ke-12 bagi pembalap asal Italia tersebut di kelas utama sekaligus kemenangan keenamnya pada musim ini.

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Pencapaian Bezzecchi terbilang istimewa karena seluruh 12 kemenangan pertamanya diraih di lintasan yang berbeda.

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Ia menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang mampu mencatatkan pencapaian tersebut.

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Lewati Rekor Legenda Freddie Spencer

MotoGP di lamannya menyebut, sebelum Bezzecchi, rekor kemenangan pertama di sirkuit berbeda dipegang Freddie Spencer.

Legenda MotoGP yang masuk dalam Hall of Fame itu mengumpulkan 11 kemenangan pertamanya di 11 sirkuit berbeda pada periode 1982 hingga 1984.

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Spencer mencatatkan enam kemenangan pada musim 1983 ketika berhasil meraih gelar juara dunia.

Namun, rekor yang bertahan selama puluhan tahun tersebut kini berhasil dilewati Bezzecchi dengan satu kemenangan tambahan.

Perjalanan 12 Kemenangan Bezzecchi

Perjalanan Bezzecchi dimulai pada 2023 ketika ia memenangi Grand Prix Argentina. Pada musim yang sama, ia juga berjaya di Prancis dan India.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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