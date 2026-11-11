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Otosport

Klasemen Moto3 2026 Terbaru: Maximo Quiles Kokoh di Puncak, Veda Pratama Bisa Mengejar?

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finis di posisi kedua pada Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11). (KEMENPORA)
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finis di posisi kedua pada Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11). (KEMENPORA)

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PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, masih berada di jajaran enam besar klasemen sementara Moto3 2026. 

Berdasarkan klasemen resmi MotoGP setelah Grand Prix Qatar, Veda menempati posisi keenam dengan koleksi 144 poin.

Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Veda yang menjalani musim kompetitif di kelas Moto3 bersama Honda Team Asia.

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Ia masih bersaing dengan sejumlah pembalap muda dari tim-tim kuat, meski jarak poin dengan penghuni lima besar cukup lebar.

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Maximo Quiles Kokoh di Puncak Klasemen

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Posisi teratas klasemen Moto3 2026 masih dikuasai Maximo Quiles. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu mengumpulkan 392 poin, unggul 139 poin dari David Almansa yang berada di posisi kedua dengan 253 poin.

Alvaro Carpe menempati urutan ketiga dengan 216 poin. Sementara itu, Brian Uriarte berada di posisi keempat dengan 207 poin, disusul Adrian Fernandez yang mengoleksi 177 poin.

Dominasi Quiles terlihat dari jarak poin yang sangat besar dibandingkan para pesaing terdekatnya. Dengan dua seri tersisa dalam kalender 2026, posisinya di puncak klasemen semakin sulit dikejar.

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Veda Pratama Bersaing di Enam Besar

Veda Pratama mengoleksi 144 poin dan menempati peringkat keenam. Ia berada tepat di belakang Adrian Fernandez yang mengumpulkan 177 poin.

Persaingan di sekitar posisi Veda juga cukup ketat. Marco Morelli menempati urutan ketujuh dengan 141 poin, hanya terpaut tiga poin dari pembalap Indonesia tersebut.

Sementara itu, Hakim Danish berada di posisi kedelapan dengan 125 poin, diikuti Valentin Perrone dengan 121 poin dan Matteo Bertelle yang mengoleksi 103 poin.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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