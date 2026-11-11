Pecco Bagnaia Jalani Operasi Kaki, Ducati Ungkap Kondisi Terbaru Usai Kecelakaan di Qatar

PONTIANAK POST – Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco “Pecco” Bagnaia, berhasil menjalani operasi pada kaki kanannya di Turin, Italia, Selasa (10/11/2026).

Operasi tersebut dilakukan untuk menangani patah tulang ganda yang dialaminya setelah mengalami kecelakaan dalam Sprint Race MotoGP Qatar 2026.

Ducati mengonfirmasi bahwa tindakan medis berjalan sukses. Tim dokter yang dipimpin Dr. Luigi Milano di Humanitas Cellini Clinic memasang sebuah pelat pada tulang metatarsal keempat di kaki kanan pembalap asal Italia tersebut.

Advertisement Cedera Bagnaia melibatkan tulang metatarsal keempat dan kelima. Kedua tulang tersebut mengalami patah akibat kecelakaan highside pada fase awal Sprint Race di Sirkuit Lusail, Qatar, Sabtu (7/11/2026).

Operasi Berjalan Sukses, Bagnaia Segera Jalani Rehabilitasi

Advertisement Setelah operasi selesai, Bagnaia dijadwalkan memulai proses rehabilitasi sesegera mungkin. Ducati menyatakan perkembangan pemulihan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu untuk mengetahui kapan sang pembalap bisa kembali berkompetisi.

Meski operasi berjalan lancar, Ducati belum mengumumkan tanggal pasti kembalinya Bagnaia ke lintasan.

Kondisi fisik dan respons tubuh terhadap proses pemulihan akan menjadi faktor penting sebelum ia dinyatakan siap membalap.

Situasi ini membuat keikutsertaan Bagnaia pada seri berikutnya masih belum dapat dipastikan. MotoGP Portugal di Portimao menjadi agenda terdekat setelah balapan di Qatar.

Kecelakaan Qatar Hentikan Perjuangan Bagnaia

Insiden yang menimpa Bagnaia terjadi pada awal Sprint Race MotoGP Qatar. Kecelakaan tersebut membuatnya terlempar dari motor dan harus mendapatkan pemeriksaan medis.

Cedera itu juga memaksanya melewatkan balapan utama GP Qatar. Padahal, akhir pekan di Lusail sempat memberikan harapan setelah Bagnaia menunjukkan performa yang lebih kompetitif.