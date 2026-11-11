Aprilia Sudah Siapkan Strategi Hadapi Era Baru MotoGP, Lorenzo Savadori Jadi Kunci

PONTIANAK POST – Aprilia Racing mempertahankan salah satu sosok penting di balik perkembangan motor mereka. Lorenzo Savadori resmi mendapat perpanjangan kontrak selama dua tahun.

Pembalap penguji asal Italia itu akan tetap bersama pabrikan Noale hingga akhir musim MotoGP 2028.

Keputusan ini menjadi sinyal bahwa Aprilia masih menaruh kepercayaan besar pada pengalaman dan kemampuan teknis Savadori.

Advertisement Perannya dinilai penting dalam membantu tim menjaga daya saing di kelas utama MotoGP.

Bukan Sekadar Pembalap Penguji

Advertisement Aprilia menilai Savadori memiliki kontribusi lebih besar daripada sekadar menjalankan tugas sebagai test rider.

Pembalap berusia 33 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu figur yang merepresentasikan semangat Aprilia Racing.

Kecepatan, kepekaan teknis, konsistensi saat menjalani sesi pengujian panjang, serta determinasi menjadi sejumlah kualitas yang membuatnya dipertahankan.

Savadori juga dikenal memiliki hubungan kuat dengan tim. Aprilia menilai ia selalu mengutamakan kerja sama dan siap membantu seluruh anggota tim, termasuk para pembalap utama dalam proyek pengembangan motor.

Julukan "Giga Sava" pun diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan karakter sang pembalap.

Savadori Siap Dampingi Aprilia hingga Era Baru MotoGP

Perpanjangan kontrak ini membuat Savadori tetap menjadi bagian dari proyek Aprilia ketika MotoGP memasuki era regulasi teknis baru pada 2027.