Kabar Buruk dari Garasi KTM! Maverick Vinales Pertimbangkan Akhiri Karier Usai GP Qatar

PONTIANAK POST – Masa depan Maverick Vinales di MotoGP kembali berada dalam ketidakpastian. Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut masih bergelut dengan cedera bahu kiri yang tak kunjung membaik.

Bahkan, rasa sakit yang dialaminya justru semakin meningkat setelah menjalani beberapa seri balapan terakhir.

Situasi ini membuat Vinales harus menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh, termasuk MRI, untuk mengetahui penyebab utama masalah pada bahunya.

Advertisement Ia mengaku tidak ingin terus memaksakan diri apabila kondisi fisiknya memang belum memungkinkan untuk kembali tampil kompetitif.

Cedera Lama Terus Mengganggu Performa Vinales

Advertisement Masalah bahu kiri Vinales bermula dari kecelakaan di Sachsenring pada musim lalu. Sejak saat itu, pembalap Spanyol tersebut belum sepenuhnya kembali ke kondisi terbaiknya.

Dalam rangkaian Tur Asia, performanya juga belum memuaskan. Vinales finis di posisi ke-15 dan ke-14 pada GP Jepang, kemudian menempati urutan ke-18 dan ke-17 di GP Indonesia.

Ia bahkan gagal menyelesaikan balapan di GP Australia karena kondisi fisiknya. Setelah itu, Vinales kembali finis di posisi ke-15 dan ke-14 pada GP Malaysia, sebelum mengakhiri dua balapan di Qatar pada posisi ke-15 dan ke-13.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan betapa besar pengaruh cedera terhadap penampilannya. Vinales juga mengaku harus mengandalkan lengan kanan lebih banyak untuk mengompensasi masalah pada bahu kirinya.

Vinales Pertimbangkan Berhenti Jika Kondisinya Tidak Membaik

Setelah menyelesaikan GP Qatar, Vinales mengungkapkan bahwa situasi yang dihadapinya semakin sulit. Ia merasa tidak mendapatkan perkembangan positif dari satu akhir pekan balapan ke akhir pekan berikutnya.

“Saya bahkan tidak merasakan perbaikan sedikit pun dari satu akhir pekan ke akhir pekan berikutnya. Justru, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh saya,” ujar Vinales dikutip darilaman MotoGP (10/11).