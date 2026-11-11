Operasi Kaki Bagnaia Ducati Belum Pastikan Jadwal Kembali Balapan MotoGP

PONTIANAK POST – Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco “Pecco” Bagnaia, berhasil menjalani operasi untuk menangani patah tulang pada kaki kanannya.

Ducati mengonfirmasi tindakan medis yang berlangsung di Turin, Italia, Selasa (10/11/2026), berjalan sukses.

Operasi tersebut dilakukan menyusul cedera yang dialami Bagnaia saat mengikuti Sprint Race MotoGP Qatar, Sabtu (7/11/2026).

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Pembalap bernomor motor 63 itu mengalami kecelakaan pada lap pertama setelah terlibat insiden dengan Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing MotoGP.

Akibat kecelakaan tersebut, Bagnaia terjatuh dengan keras hingga harus dievakuasi menggunakan tandu.

Advertisement Pemeriksaan medis kemudian memastikan adanya dua patah tulang pada kaki kanannya, tepatnya di bagian metatarsal keempat dan kelima.

Ducati menjelaskan, operasi dilakukan oleh tim medis yang dipimpin Dr. Luigi Milano di Humanitas Cellini Clinic, Turin.

Dalam tindakan tersebut, dokter berhasil memasang pelat untuk menstabilkan tulang metatarsal keempat pada kaki kanan Bagnaia.

Setelah operasi, pembalap asal Italia itu akan segera menjalani proses rehabilitasi.

Tim menyatakan perkembangan pemulihannya dalam beberapa hari ke depan akan menjadi pertimbangan untuk menentukan waktu yang tepat kembali ke lintasan.