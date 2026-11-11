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Otosport

Menang di Qatar, Marco Bezzecchi Resmi Lampaui Rekor Legendaris Freddie Spencer dalam Sejarah MotoGP

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Penulis: Budi Miank
Marco Bezzecchi merayakan kemenangan Grand Prix Qatar 2026 yang mengantarkannya mencatat rekor 12 kemenangan di 12 sirkuit berbeda.(INSTAGRAM/@marcobez72)
Marco Bezzecchi merayakan kemenangan Grand Prix Qatar 2026 yang mengantarkannya mencatat rekor 12 kemenangan di 12 sirkuit berbeda.(INSTAGRAM/@marcobez72)


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PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi kembali mencatatkan sejarah di ajang MotoGP.

Pembalap Aprilia Racing itu menjadi rider pertama yang meraih 12 kemenangan Grand Prix pertamanya di kelas utama pada 12 sirkuit berbeda.

Rekor tersebut dipastikan setelah Bezzecchi menjuarai Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).

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Kemenangan itu sekaligus menjadi yang keenam bagi pembalap asal Italia tersebut sepanjang musim 2026 dan ke-12 selama berkarier di kelas utama.

Catatan Bezzecchi melampaui rekor legenda MotoGP, Freddie Spencer. Sebelumnya, Spencer memegang pencapaian 11 kemenangan pertama di kelas utama yang masing-masing diraih pada 11 sirkuit berbeda.

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Rekor tersebut dibukukan pada periode 1982 hingga 1984, termasuk enam kemenangan saat meraih gelar juara dunia pada 1983.

Perjalanan Bezzecchi membangun rekor ini dimulai dari kemenangan perdananya di Grand Prix Argentina 2023. Pada musim yang sama, dia juga berjaya di Prancis dan India.

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Setelah itu, Bezzecchi kembali naik podium tertinggi pada Grand Prix Inggris, Portugal, dan Valencia sepanjang 2025.

Sementara pada musim 2026, enam kemenangan diraihnya di Thailand, Brasil, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, dan Qatar.

Dengan demikian, seluruh 12 kemenangan Grand Prix Bezzecchi di kelas utama tersebar di 12 lintasan berbeda. Pencapaian tersebut menjadi catatan tersendiri dalam sejarah MotoGP.

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Editor : Budi Miank
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