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Otosport

Jorge Lorenzo Coret Valentino Rossi dari Perdebatan GOAT Jika Marc Marquez Juara MotoGP 2026

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Penulis: Budi Miank
Jorge Lorenzo menyebut perdebatan pembalap terbaik sepanjang masa MotoGP lebih layak mempertemukan Marc Marquez dan Giacomo Agostini.(INSTAGRAM/@jorgelorenzo99)
Jorge Lorenzo menyebut perdebatan pembalap terbaik sepanjang masa MotoGP lebih layak mempertemukan Marc Marquez dan Giacomo Agostini.(INSTAGRAM/@jorgelorenzo99)

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PONTIANAK POST – Perdebatan mengenai siapa pembalap terbaik sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT) MotoGP kembali mengemuka.

Mantan juara dunia Jorge Lorenzo menyebut persaingan tersebut lebih layak dibicarakan antara Marc Marquez dan legenda balap Italia, Giacomo Agostini.

Sementara Valentino Rossi, menurutnya, tidak termasuk dalam perbandingan itu.

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Pernyataan tersebut disampaikan Lorenzo saat berbicara kepada TNT Sports di sela Grand Prix Qatar akhir pekan lalu.

Dia menilai Marquez berpeluang memperkuat statusnya sebagai pembalap terbaik era modern apabila berhasil merebut gelar juara dunia musim 2026.

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“Menurut saya, akan muncul perdebatan nyata mengenai siapa yang terbaik sepanjang masa, apakah Marquez atau Agostini. Jika dia meraih gelar dunia kesepuluh, dia tidak diragukan lagi menjadi yang terbaik di era modern. Rossi tidak masuk dalam kelompok itu,” ujar Lorenzo, dikutip dari Crash.net.

Marquez saat ini berada di posisi terdepan dalam perebutan gelar juara dunia. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengantongi keunggulan 60 poin setelah meraih kemenangan dan posisi kedua pada rangkaian balapan Grand Prix Qatar.

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Dengan dua seri tersisa, yakni Portugal dan Valencia, Marquez hanya membutuhkan kemenangan dalam Sprint Race di Portugal untuk memastikan gelar musim ini.

Jika berhasil, dia akan mengoleksi gelar kedelapan di kelas premier dan menyamai catatan Agostini di kategori tersebut.

Pencapaian itu juga akan membuat Marquez melewati koleksi sembilan gelar juara dunia Rossi di seluruh kelas.

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Editor : Budi Miank
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