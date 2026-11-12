Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otosport

Dua Seri Tersisa! Marc Marquez Dibayangi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dalam Perebutan Gelar

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kemenangan pembalap Aprilia di Qatar bikin persaingan MotoGP memanas. (MOTOGP)
Kemenangan pembalap Aprilia di Qatar bikin persaingan MotoGP 2026 memanas. (MOTOGP)

Advertisement

PONTIANAK POST – Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 memasuki dua putaran terakhir. Marc Marquez berada di posisi terdepan, tetapi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi masih memiliki peluang matematis untuk menggagalkan ambisinya.

Melansir MotoGP, Marquez kini unggul 60 poin atas Martin yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Bezzecchi berada di urutan ketiga dengan selisih 74 poin. Kemenangan pembalap Aprilia pada Grand Prix Qatar membuat persaingan gelar belum sepenuhnya berakhir.

Dengan maksimal 74 poin yang masih bisa diperebutkan, Marquez berpeluang mengunci gelar di GP Portugal.

Advertisement

Baca Juga: Jorge Martin Tak Menyerah! Fokus Pulihkan Cedera, Siap Bangkit di MotoGP Portugal

Kebangkitan Marc Marquez Setelah Awal Musim Sulit

Perjalanan Marquez menuju puncak klasemen tidak berjalan mudah. Ia sempat tertinggal hingga 102 poin akibat hasil kurang memuaskan dan sejumlah cedera.

Advertisement

Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami kecelakaan di GP Spanyol dan Prancis. Ia juga harus menjalani operasi bahu setelah mengalami cedera pada GP Indonesia 2025.

Namun, Marquez berhasil bangkit dengan meraih enam kemenangan Grand Prix dalam sembilan balapan berikutnya.

Hasil tersebut mengubah posisinya dari pembalap yang tertinggal jauh menjadi kandidat terkuat juara dunia.

Baca Juga: Sejarah Baru MotoGP: Rekor Freddie Spencer Kini Jadi Milik Bezzecchi Usai Menang di Qatar

Jorge Martin dan Bezzecchi Belum Menyerah

Jorge Martin masih menjadi pesaing terdekat Marquez. Pembalap Aprilia Racing tersebut sempat tampil impresif dengan meraih kemenangan di GP Prancis, tetapi cedera pergelangan tangan akibat kecelakaan di Australia mengganggu konsistensinya.

Martin baru kembali tampil di Qatar dan berhasil finis ketiga dalam Sprint serta posisi ketujuh pada balapan utama.

Sementara itu, Bezzecchi masih memiliki peluang meski membutuhkan keajaiban. Setelah mengalami sejumlah insiden dan cedera sepanjang musim, ia kembali menunjukkan kecepatannya melalui kemenangan di Indonesia dan Qatar.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Jorge Martin Tak Menyerah! Fokus Pulihkan Cedera, Siap Bangkit di MotoGP Portugal

Jorge Martin Tak Menyerah! Fokus Pulihkan Cedera, Siap Bangkit di MotoGP Portugal

Jorge Martin fokus pulihkan cedera usai finis ketujuh di Qatar. Pembalap Aprilia itu membidik kebangkitan di MotoGP Portugal.

MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Datang sebagai Pengejar Jorge Martin di Sirkuit Motegi

MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Datang sebagai Pengejar Jorge Martin di Sirkuit Motegi

Marc Marquez menghadapi persaingan berbeda di MotoGP Jepang 2026 setelah kini tertinggal 12 poin dari Jorge Martin.

Johann Zarco Pilih Tunda Operasi Cedera Lutut, Baru Bertindak Setelah Karier MotoGP Berakhir

Johann Zarco Pilih Tunda Operasi Cedera Lutut, Baru Bertindak Setelah Karier MotoGP Berakhir

Johann Zarco mengungkap rencana operasi lutut setelah pensiun dari MotoGP demi menjaga kondisi tubuhnya di masa tua.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer