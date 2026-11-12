Dua Seri Tersisa! Marc Marquez Dibayangi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dalam Perebutan Gelar

PONTIANAK POST – Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 memasuki dua putaran terakhir. Marc Marquez berada di posisi terdepan, tetapi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi masih memiliki peluang matematis untuk menggagalkan ambisinya.

Melansir MotoGP, Marquez kini unggul 60 poin atas Martin yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Bezzecchi berada di urutan ketiga dengan selisih 74 poin. Kemenangan pembalap Aprilia pada Grand Prix Qatar membuat persaingan gelar belum sepenuhnya berakhir.

Dengan maksimal 74 poin yang masih bisa diperebutkan, Marquez berpeluang mengunci gelar di GP Portugal.

Kebangkitan Marc Marquez Setelah Awal Musim Sulit

Perjalanan Marquez menuju puncak klasemen tidak berjalan mudah. Ia sempat tertinggal hingga 102 poin akibat hasil kurang memuaskan dan sejumlah cedera.

Advertisement Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami kecelakaan di GP Spanyol dan Prancis. Ia juga harus menjalani operasi bahu setelah mengalami cedera pada GP Indonesia 2025.

Namun, Marquez berhasil bangkit dengan meraih enam kemenangan Grand Prix dalam sembilan balapan berikutnya.

Hasil tersebut mengubah posisinya dari pembalap yang tertinggal jauh menjadi kandidat terkuat juara dunia.

Jorge Martin dan Bezzecchi Belum Menyerah

Jorge Martin masih menjadi pesaing terdekat Marquez. Pembalap Aprilia Racing tersebut sempat tampil impresif dengan meraih kemenangan di GP Prancis, tetapi cedera pergelangan tangan akibat kecelakaan di Australia mengganggu konsistensinya.

Martin baru kembali tampil di Qatar dan berhasil finis ketiga dalam Sprint serta posisi ketujuh pada balapan utama.

Sementara itu, Bezzecchi masih memiliki peluang meski membutuhkan keajaiban. Setelah mengalami sejumlah insiden dan cedera sepanjang musim, ia kembali menunjukkan kecepatannya melalui kemenangan di Indonesia dan Qatar.