Perjalanan Dramatis Marc Marquez di MotoGP 2026: Sempat Terpuruk, Kini Selangkah Lagi Juara Dunia

PONTIANAK POST – Marc Marquez membuktikan bahwa perjalanan menuju gelar juara dunia tidak selalu berjalan mulus. Pembalap Ducati Lenovo Team itu sempat tertinggal hingga 102 poin dalam persaingan MotoGP 2026.

Namun, melalui perjuangan panjang dan serangkaian kemenangan, ia kini justru berada di ambang gelar juara dunia.

Dengan dua seri tersisa, Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 60 poin atas Jorge Martin. Sementara Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan selisih 74 poin.

Advertisement Situasi ini menempatkan Marquez sebagai kandidat terkuat juara dunia. Bahkan, ia berpeluang memastikan gelar pada Grand Prix Portugal.

Sempat Terpuruk Akibat Cedera

Advertisement Berdasarkan laporan MotoGP, awal musim 2026 bukan periode mudah bagi Marquez. Ia hanya mengumpulkan sembilan poin pada seri pembuka di Thailand. Situasinya semakin sulit setelah mengalami kecelakaan di GP Spanyol dan GP Prancis.

Cedera juga membuatnya harus melewatkan GP Prancis dan Catalunya. Sebelumnya, ia mengalami patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanan serta menjalani operasi bahu akibat cedera yang dialami di GP Indonesia 2025.

Ketika kembali tampil di GP Italia, Marquez belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ia hanya finis di posisi ketujuh di Mugello.

Pada fase tersebut, ketertinggalannya bahkan mencapai 102 poin. Peluang merebut gelar tampak semakin berat.

Enam Kemenangan Mengubah Segalanya

Titik balik perjalanan Marquez terjadi setelah ia mulai menemukan kembali kecepatannya. Dalam sembilan balapan berikutnya, pembalap Spanyol tersebut berhasil mengoleksi enam kemenangan Grand Prix.

Hasil impresif itu perlahan memangkas jarak dari para pesaingnya. Marquez kemudian mengambil alih kendali persaingan dan membangun keunggulan di puncak klasemen.