Bursa Pembalap MotoGP 2027 Berubah Total, Marc Marquez Bakal Satu Garasi dengan Pedro Acosta

PONTIANAK POST – Persaingan MotoGP 2027 dipastikan menghadirkan pemandangan berbeda. Seluruh 11 tim telah mengonfirmasi susunan pembalap untuk musim depan, dengan sejumlah perpindahan besar yang mengubah peta persaingan kelas utama.

Salah satu perubahan paling menarik terjadi di Ducati Lenovo Team. Marc Marquez akan mendapatkan rekan setim baru, Pedro Acosta, yang meninggalkan KTM untuk bergabung dengan pabrikan Borgo Panigale.

Sementara itu, Francesco Bagnaia mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Ducati dan bergabung bersama Aprilia Racing.

Advertisement Juara dunia dua kali tersebut akan mendampingi Marco Bezzecchi dengan kontrak berdurasi empat tahun.

Ducati dan Aprilia Punya Duet Menarik

Advertisement Ducati Lenovo Team mempertahankan Marc Marquez hingga setidaknya 2028. Kehadiran Pedro Acosta membuat komposisi tim semakin menarik karena keduanya memiliki ambisi besar untuk bersaing di barisan depan.

Di sisi lain, Aprilia mempercayakan proyek mereka kepada Bezzecchi dan Bagnaia. Perpindahan Bagnaia menjadi salah satu sorotan terbesar menjelang musim 2027.

Red Bull KTM Factory Racing juga melakukan perubahan dengan merekrut Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Pedro Acosta.

Fabio Quartararo dan Jorge Martin Bertukar Arah

Perubahan besar juga terjadi di kubu Yamaha dan Honda. Fabio Quartararo meninggalkan Monster Energy Yamaha untuk bergabung dengan Honda HRC.

Ia akan berduet dengan Diogo Moreira yang naik dari tim satelit LCR. Sementara itu, Jorge Martin dan Ai Ogura akan memperkuat Monster Energy Yamaha mulai 2027.

Honda LCR mempertahankan Johann Zarco dan merekrut rookie David Alonso. Adapun Gresini Racing akan diperkuat Joan Mir dan Daniel Holgado.