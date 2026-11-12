Klasemen Moto2 2026 Memanas! Manuel Gonzalez Masih di Puncak, Mario Aji Berjuang Naik Posisi

PONTIANAK POST – Persaingan perebutan gelar juara dunia Moto2 2026 semakin menarik menjelang dua seri terakhir.

Manuel Gonzalez masih memimpin klasemen sementara, tetapi posisinya belum sepenuhnya aman setelah Izan Guevara terus memberikan tekanan.

Berdasarkan catatan MotoGP, pembalap LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP tersebut mengoleksi 286,5 poin. Guevara yang memperkuat BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 berada di posisi kedua dengan 273 poin. Artinya, jarak kedua pembalap hanya 13,5 poin.

Advertisement Situasi ini membuat persaingan menuju gelar juara dunia masih terbuka. Dua balapan terakhir akan menjadi kesempatan penting bagi Gonzalez untuk mempertahankan posisi teratas sekaligus bagi Guevara untuk merebut takhta klasemen.

Ivan Ortola dan Daniel Holgado Bersaing di Papan Atas

Advertisement Di belakang dua pemimpin klasemen, Ivan Ortola menempati posisi ketiga dengan koleksi 219,5 poin. Pembalap QJMOTOR-MSI itu memiliki keunggulan tipis atas Daniel Holgado yang berada di urutan keempat dengan 215 poin.

David Alonso melengkapi lima besar dengan raihan 204 poin. Sementara Senna Agius berada di posisi keenam setelah mengumpulkan 175 poin.

Persaingan di kelompok ini juga menarik karena selisih poin antarpembalap masih cukup memungkinkan terjadinya perubahan posisi pada dua seri penutup.

Mario Aji Masih Berjuang di Klasemen Moto2

Pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, masih menghadapi tantangan berat pada musim 2026. Berdasarkan klasemen sementara, rider Idemitsu Honda Team Asia tersebut menempati posisi ke-27 dengan koleksi tiga poin.

Mario masih memiliki kesempatan menambah perolehan poin pada dua seri tersisa. Hasil positif di Portugal dan Valencia akan menjadi modal penting untuk memperbaiki posisinya sebelum musim berakhir.