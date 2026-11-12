Wujudkan Prestasi Bersama, Yamaha Rebut Tiga Gelar Juara Kejurnas Mandalika Racing Series 2026

PONTIANAK POST – Yamaha menutup musim Kejurnas Mandalika Racing Series 2026 dengan meraih 3 gelar juara. Setelah Fahmi Basam (Yamaha LFN HP969 RCB UMA SSS Koizumi Trastar Cargloss) memastikan titel juara nasional kelas Sport 150cc pada seri 4 pertengahan September, lalu disusul predikat kampiun dari dua kategori lainnya.

Dari hasil putaran pamungkas di Mandalika International Circuit 7-8 November 2026, M. Abid Ashar Musyafa resmi menyandang gelar juara umum Junior Sport 250 U-18 dan Fadli Rigani juara umum Underbone 150cc.

M. Abid Ashar Musyafa yang balapan dengan tim Yamaha Nitiracing Global Ondolomon Pikoli Dynavolt KYT, berhasil naik podium dua race. Rider muda itu finish ke-2 race 1 dan ke-3 race 2. Pencapaian itu cukup untuk mengantarkannya merebut status jawara tahun ini dengan total poin 181, meskipun sempat absen tampil di seri 3 karena cedera.

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”Senang sekali bisa jadi juara kelas Junior Sport 250, terimakasih Yamaha dan tim yang sudah support selalu. Semoga hasil ini semakin memotivasi saya untuk terus meraih prestasi,” ucap M. Abid Ashar Musyafa.

Di kelas Underbone 150cc, Fadli Rigani (Yamaha LFN HP969 RCB UMA SSS Koizumi Trastar Cargloss) mempertahankan puncak klasemen hingga akhir musim. Kendati start dari grid 5, rider asal Sumatera Barat itu mampu memenangi race 1, lalu ada di posisi 2 superpole race dan urutan 4 race 2.

Advertisement Total jumlah poin 204 yang dikumpulkannya sukses membawanya jadi juara umum. Top 10 klasemen akhir Underbone 150cc ditempati oleh para pembalap Yamaha.

”Pertama kali saya juara di Kejurnas MRS, saya terus berupaya mendapatkan hasil terbaik. Perolehan ini juga berkat semua pihak yang selalu mendukung perjuangan saya musim ini. Harapannya saya bisa memperoleh prestasi lagi di tahun-tahun berikutnya,” tutur Fadli Rigani.

Fahmi Basam menunjukkan tajinya sebagai juara nasional Sport 150cc. Round terakhir diawalinya dengan mengambil pole position yang berlanjut dengan kemenangan pada superpole race dan race 2, sedangkan race 1 menempati urutan 5. Di klasemen akhir, Fahmi Basam peringkat pertama mengemas total poin 263.

”Upaya dan kerja keras pembalap dan tim menuai result positif di akhir musim Kejurnas Mandalika Racing Series 2026 dengan gelar juara National Sport 150cc, Junior Sport 250 U-18 dan Underbone 150cc. Terimakasih untuk rider, tim dan segenap pihak yang telah mengerahkan kinerja optimal untuk mewujudkan tujuan bersama. Kami harapkan tahun depan lebih improve untuk meningkatkan kesuksesan dengan tambahan prestasi,” ungkap Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Di kelas National Sport 250cc, pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia mengambil podium round penutup ini. Candra Hermawan (Yamaha Yamalube SCM Grup Aditama NHK STSJ RK RBT34 GDT Berau) podium 3 race 1 dan superpole race, Fadhil Musyavi (Yamaha Pikolo Global Ondolomon DRS) podium 3 race 2.