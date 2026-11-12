Resky YH Juara Nasional, Astra Motor Racing Team Tampil Dominan di Mandalika 2026

PONTIANAK POST – Astra Motor Racing Team (ART) tampil dominan pada putaran final Mandalika Racing Series (MRS) 2026. Mengandalkan Honda CBR150R dan CBR250RR, tim tersebut meraih sejumlah podium sekaligus mengamankan gelar juara nasional pada ajang yang berlangsung 7–8 November 2026.

Hasil terbaik diraih Resky YH yang memastikan gelar juara nasional kelas Indonesia Junior Talent Cup (IJTC) menggunakan Honda CBR150R. Resky mengaku telah mengamankan keunggulan poin sejak seri keempat sehingga dapat tampil lebih terukur pada sisa musim.

“Sejak awal seri saya memang fokus pada poin, jadi lebih ke bermain aman menjaga poin,” ungkap Resky.

Pada putaran final, Juna Oktaviano tampil menggantikan Resky di kelas IJTC. Dia berhasil meraih podium ketiga pada race pertama. Juna menilai Honda CBR150R memiliki karakter yang mendukung untuk bersaing di sirkuit permanen, meski membutuhkan adaptasi terhadap karakter motor.

Dominasi ART juga terlihat di kelas Junior Sport 250. Menggunakan Honda CBR250RR, M. Nabil dan Ahmad Azel menyumbangkan hasil positif. Nabil tampil sebagai juara pada dua race yang digelar pada akhir pekan tersebut.

Advertisement Nabil mengatakan, performa motor yang sesuai dengan karakter berkendaranya serta kerja tim dan mekanik menjadi faktor penting dalam pencapaian itu. Dia mengaku sudah mendapatkan feeling yang baik sejak sesi latihan bebas pada Jumat.

Sementara itu, Ahmad Azel menutup putaran final dengan mempertahankan persaingan di papan atas. Setelah kehilangan posisi terbaik pada race pertama, dia berusaha tampil lebih aman pada race kedua untuk menjaga posisi kedua klasemen akhir.

Tambahan podium ART datang dari kelas Nasional Sport 250. Gery Salim meraih posisi kedua pada race pertama, sedangkan Abdul Gofar merebut podium tertinggi pada kelas NS250 Superpole, Minggu (8/11).

Gery mengapresiasi kerja tim dan mekanik yang telah melakukan persiapan maksimal sepanjang tiga seri terakhir. Meski berhasil naik podium pada race pertama, dia harus puas finis di posisi kelima pada race kedua.

Adapun Gofar mengaku terbantu dengan peningkatan performa motor yang dilakukan tim. Hasilnya, dia mampu meraih podium pertama pada kelas NS250 Superpole di putaran penutup musim tersebut.