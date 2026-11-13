Marc Marquez Terancam? Ini Skenario Jorge Martin untuk Menjaga Peluang Juara MotoGP 2026

PONTIANAK POST – Peluang Jorge Martin untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2026 belum sepenuhnya tertutup. Namun, pembalap Aprilia Racing itu harus melewati tantangan besar pada Grand Prix Portugal yang menjadi salah satu penentu perburuan gelar musim ini.

Berdasarkan perhitungan resmi MotoGP, Martin saat ini tertinggal 60 poin dari pemuncak klasemen Marc Marquez.

Dengan hanya dua seri tersisa, terdapat 74 poin maksimal yang masih bisa diperebutkan, termasuk 37 poin pada akhir pekan balapan di Portugal.

Advertisement Situasi demikian membuat Martin tidak punya banyak pilihan. Ia harus mengumpulkan 24 poin lebih banyak dibandingkan Marquez sepanjang akhir pekan di Portimao.

Jika gagal memenuhi target tersebut, peluangnya untuk mempertahankan persaingan hingga GP Valencia akan semakin sulit.

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Balapan Sprint pada Sabtu menjadi kesempatan awal bagi Martin untuk memangkas jarak. Ada 12 poin maksimal yang tersedia dalam sesi tersebut.

Jika Martin berhasil memenangkan Sprint, ia masih bisa menjaga peluang juara. Skenario itu semakin menguntungkan apabila Marquez hanya finis di posisi kedua atau lebih buruk.

Martin juga masih bisa bertahan jika finis kedua, dengan syarat Marquez berada di posisi ketiga atau lebih rendah.

Apabila Martin finis ketiga, Marquez harus menyelesaikan Sprint di posisi keempat atau lebih buruk.

Sementara itu, jika Martin hanya mampu finis keempat atau di bawahnya, Marquez tidak boleh unggul lebih dari satu posisi darinya.