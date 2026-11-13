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Otosport

Marco Bezzecchi Ungkap Penyebab Gagal Bersaing Ketat dengan Marc Marquez di MotoGP 2026

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Marco Bezzecchi bersama tim Aprilia di MotoGP Qatar 2026. (CRASH)
Marco Bezzecchi bersama tim Aprilia di MotoGP Qatar 2026. (CRASH)

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PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi mengakui ada satu kelemahan yang menghambat ambisinya merebut gelar juara dunia MotoGP 2026.

Pembalap Aprilia Racing itu menilai hasil buruk dalam Sprint Race menjadi salah satu faktor yang membuatnya kehilangan banyak kesempatan mengumpulkan poin sepanjang musim.

Bezzecchi sebenarnya mengawali kompetisi dengan sangat menjanjikan. Ia sempat menjadi salah satu kandidat kuat juara setelah memenangi empat Grand Prix dari tujuh putaran pertama.

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Namun, situasi berubah ketika memasuki pertengahan musim. Sejumlah insiden, kecelakaan, dan cedera membuat performanya tidak konsisten. Kini, ia tertinggal 74 poin dari Marc Marquez di klasemen sementara.

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Meski masih memiliki peluang matematis, Bezzecchi membutuhkan skenario yang nyaris mustahil.

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Ia harus memenangi empat balapan tersisa, termasuk Sprint Race dan Grand Prix di Portugal serta Valencia, sekaligus berharap Marquez tidak mendapatkan satu poin pun.

Sprint Race Jadi Titik Lemah Bezzecchi

Dalam wawancara dengan Sky Italia, Bezzecchi mengakui bahwa penampilannya pada balapan Sprint belum sesuai harapan.

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Sepanjang musim ini, ia belum pernah memenangi Sprint Race, berbeda dengan Marquez yang sudah mengoleksi 10 kemenangan dalam format tersebut.

“Bisa dibilang, sprint adalah titik lemah saya. Namun, ini semua soal pengalaman; setiap hal membantu Anda belajar dan berkembang,” ujar Bezzecchi dikutip dari laman Crash (12/11).

Padahal, pembalap Italia itu sudah mengoleksi enam kemenangan Grand Prix pada musim 2026. Kesenjangan hasil antara balapan Sabtu dan Minggu membuatnya kehilangan peluang tambahan untuk menekan Marquez dalam klasemen.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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