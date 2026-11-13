Drama Lap Terakhir di Sepang! Bintang dan Resky Bawa Astra Honda Kuasai Podium Asia

PONTIANAK POST – Pembalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM) meraih tiga podium pada putaran kelima Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026 di Petronas Sepang International Circuit, Malaysia, 31 Oktober–1 November.

Bintang Pranata Sukma menjadi penyumbang hasil terbaik dengan finis kedua pada race pertama dan kedua. Sementara Resky Yusuf Hermawan mengamankan podium ketiga pada race kedua.

Pada race pertama, Sabtu (31/10), para pembalap menghadapi kondisi lintasan basah akibat hujan. Balapan sempat tertunda lima menit sebelum kembali diguyur hujan di pertengahan lomba.

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M. Maulana Malik mengawali balapan dengan baik dan langsung bersaing di kelompok terdepan. Bintang, M. Badly Ayatullah, dan Resky berupaya mengejar dari kelompok kedua.

Memasuki lap kelima, Bintang dan Badly berhasil bergabung dengan kelompok terdepan yang dihuni lima pembalap, termasuk Maulana. Persaingan berlangsung ketat hingga garis finis.

Advertisement Bintang berhasil finis kedua, sedangkan Maulana menempati posisi keempat. Badly finis keenam, Resky kedelapan, dan Abimanyu Fermadi kesepuluh.

Persaingan kembali berlangsung ketat pada race kedua, Minggu (1/11), dengan kondisi lintasan kering. Empat pembalap Astra Honda mengawali balapan dengan baik, sementara Maulana kehilangan sejumlah posisi akibat kesalahan saat start.

Hingga lap ketiga, 12 pembalap masih bersaing dalam kelompok terdepan. Bintang, Resky, Badly, Maulana, dan Abimanyu termasuk di dalamnya.

Bintang dan Resky bergantian memimpin balapan hingga lap terakhir. Bintang sebenarnya melintasi garis finis di posisi pertama. Namun, pelanggaran batas lintasan (track limit) di tikungan ke-14 pada lap terakhir membuatnya mendapat penalti turun satu posisi. Ia pun harus puas finis kedua, sementara Resky mengamankan posisi ketiga.

Hasil berbeda dialami Badly yang terjatuh di tikungan ke-14 pada lap keenam. Ia sempat berusaha melanjutkan balapan, tetapi kendala teknis pada motor membuatnya harus masuk pit.