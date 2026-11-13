Veda Pratama Makin Bersinar di Moto3 2026, Berhasil Geser Rival di Klasemen

PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan perkembangan positif dalam debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Rider Honda Team Asia tersebut berhasil finis keempat pada Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, Minggu, 8 November 2026.

Hasil itu terbilang istimewa karena Veda harus memulai balapan dari posisi ke-14. Sebelumnya, ia mendapat hukuman turun enam posisi start akibat pelanggaran bendera kuning saat sesi latihan bebas pertama.

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Veda justru memperlihatkan kemampuan menyalip dan menjaga ritme balapan hingga mendekati garis finis.

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Perjuangan Veda mencapai puncaknya pada putaran terakhir. Sempat berada di posisi ketujuh di belakang Alvaro Carpe dan Joel Kelso, pembalap bernomor 9 itu berhasil melakukan dua manuver menyalip.

Ia melewati Carpe di Tikungan 12, kemudian menaklukkan Kelso di Tikungan 14. Strategi tersebut mengantarkannya menyelesaikan balapan di posisi keempat.

MotoGP mencatat David Almansa keluar sebagai pemenang GP Qatar, disusul Adrian Fernandez dan Maximo Quiles. Veda menjadi salah satu pembalap yang mencuri perhatian melalui kebangkitannya setelah start dari luar 10 besar.

Dua Podium Jadi Modal Penting Veda

Finis keempat di Qatar menambah catatan positif Veda pada musim debutnya. Sebelumnya, ia telah meraih podium ketiga di GP Brasil dan posisi kedua di GP Malaysia.

Dalam laporan resmi Honda Racing setelah balapan Malaysia, Veda mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian tersebut.