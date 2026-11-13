Veda Pratama Belum Puas Finis Keempat di Qatar, Bidik Hasil Lebih Baik di Dua Seri Terakhir

PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraihnya pada Moto3 Qatar 2026.

Kendati berhasil melakukan comeback dari posisi start ke-14 hingga finis keempat, Veda menilai masih ada peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Veda melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah balapan di Sirkuit Lusail, Qatar. Ia mengungkapkan perasaannya dengan menuliskan, “QatarGP P14 to P4!”

Advertisement Veda juga mengakui penampilannya masih bisa ditingkatkan. Meski demikian, pembalap Honda Team Asia itu tetap menganggap hasil di Qatar sebagai pencapaian yang sangat positif.

“Kami terus berusaha dan akan bekerja lebih keras untuk dua seri terakhir,” tulis Veda dalam unggahannya.

Advertisement Pernyataan itu sekaligus menunjukkan fokus Veda yang mulai diarahkan pada dua balapan penutup musim Moto3 2026.

Comeback dari Posisi Ke-14 Jadi Catatan Positif Veda

Perjalanan Veda di Qatar memang tidak mudah. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-14 setelah menerima penalti turun enam posisi start akibat pelanggaran terhadap sinyal bendera kuning pada sesi latihan.

Namun, situasi tersebut tidak menghentikan upayanya untuk bersaing di barisan depan. Veda perlahan memperbaiki posisi hingga akhirnya terlibat dalam perebutan posisi keempat.

Pada lap terakhir, pembalap Indonesia itu melakukan dua manuver penting. Ia melewati Alvaro Carpe di Tikungan 12, kemudian menyalip Joel Kelso di Tikungan 14 untuk mengamankan posisi keempat.

Berdasarkan laporan resmi MotoGP, Veda menjadi salah satu pembalap yang mencuri perhatian dalam balapan tersebut.