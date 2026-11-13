MotoGP 2026 Segera Berakhir, Ini Jadwal Lengkap Dua Seri Terakhir di Portugal dan Valencia

PONTIANAK POST – Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 semakin mendekati garis finis. Setelah Grand Prix Qatar yang berlangsung pada 6–8 November, kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia itu hanya menyisakan dua seri sebelum musim ini resmi berakhir.

Berdasarkan kalender resmi MotoGP, dua balapan terakhir akan berlangsung di Eropa. Portugal menjadi tuan rumah seri ke-21, sebelum Valencia menggelar seri penutup atau seri ke-22 pada akhir November.

Kedua seri tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi para pembalap untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menuntaskan persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.

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Jadwal MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Portimão

Rangkaian MotoGP Portugal dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2026. Balapan akan digelar di Sirkuit Algarve, Portimão, yang dikenal memiliki karakter lintasan naik turun serta sejumlah tikungan menantang.

Advertisement Seri Portugal diperkirakan menjadi salah satu balapan paling menentukan musim ini. Persaingan gelar juara dunia masih menjadi perhatian, terutama setelah Marc Marquez memperlebar keunggulan di klasemen usai GP Qatar.

Jorge Martin juga masih berupaya mempertahankan peluang matematisnya dalam perburuan gelar. Karena itu, hasil di Portimão akan sangat penting bagi para pembalap yang masih memiliki target besar sebelum musim berakhir.

Valencia Jadi Seri Penutup MotoGP 2026

Setelah Portugal, perhatian akan beralih ke Grand Prix Valencia yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November 2026. Sirkuit Ricardo Tormo kembali dipercaya menjadi lokasi penentuan akhir musim.

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Valencia bukan sekadar balapan terakhir dalam kalender. Seri ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi pembalap untuk mengamankan poin sebelum klasemen akhir MotoGP 2026 ditetapkan.

Dengan hanya dua seri tersisa, setiap poin akan memiliki arti penting. Pembalap yang masih mengejar gelar maupun mereka yang berusaha memperbaiki peringkat akhir harus memaksimalkan dua kesempatan tersebut.

Berikut jadwal dua seri tersisa MotoGP 2026: