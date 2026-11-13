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Otosport

Jelang Akhir MotoGP 2026, Valentino Rossi Kembali Ungkit Luka 2015 akibat Marc Marquez

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Rivalitas Valentino Rossi dengan Marc Marquez mencapai puncaknya pada musim 2015. (GPONE)
Rivalitas Valentino Rossi dengan Marc Marquez mencapai puncaknya pada musim 2015. (GPONE)

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PONTIANAK POST – Nama Valentino Rossi kembali menjadi sorotan menjelang dua seri terakhir MotoGP 2026.

Legenda balap asal Italia itu kembali membicarakan perseteruannya dengan Marc Marquez, terutama insiden yang mewarnai perebutan gelar juara dunia pada musim 2015.

Lebih dari satu dekade berlalu, Rossi mengaku masih menyimpan kekecewaan terhadap peristiwa tersebut.

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Dilansir dari laman ANSA (9/11), pernyataan itu disampaikan saat menjadi tamu dalam acara televisi Italia, Che Tempo Che Fa, pada (8/11).

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Dalam kesempatannya, Rossi menilai Marquez ketika itu tidak sedang berjuang memperebutkan gelar juara dunia. Menurut pandangannya, pembalap Spanyol itu justru berusaha menggagalkan peluangnya menjadi juara.

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“Dia hanya berjuang untuk membuat saya kalah. Dan pada akhirnya, dia berhasil,” ujar Rossi sebagaimana dikutip dari wawancaranya di acara tersebut.

Rossi juga mengakui perasaan kecewa itu belum sepenuhnya hilang meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu.

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“Hal itu tidak pernah benar-benar hilang, masih terasa menyakitkan,” ungkapnya.

Marc Marquez Berpeluang Lampaui Rekor Gelar Valentino Rossi

Komentar Rossi kembali mencuat ketika Marquez sedang berada di ambang pencapaian besar pada MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut berpeluang menambah koleksi gelar juara dunia sekaligus melampaui total sembilan gelar yang dimiliki Rossi.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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