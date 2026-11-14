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Otosport

Valentino Rossi Kembali Bikin Geger, Komentar Terbarunya soal Marc Marquez Jadi Sorotan

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Valentino Rossi, Marc Marquez di Sepang International Circuit 2015. (CRASH)
Valentino Rossi, Marc Marquez di Sepang International Circuit 2015. (CRASH)

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PONTIANAK POST – Valentino Rossi kembali menjadi sorotan setelah melontarkan komentar tentang Marc Marquez.

Kali ini, legenda MotoGP asal Italia tersebut mengungkap kisah unik ketika menantikan kelahiran putrinya, Giulietta, yang sempat berpotensi memiliki tanggal ulang tahun sama dengan rival lamanya itu.

Dalam wawancara bersama Radio Deejay, dilansir dari laman Crash (11/11), Rossi menceritakan bahwa Giulietta berisiko lahir pada 17 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Marquez.

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Ia bahkan sempat bercanda meminta pasangannya, Francesca Sofia Novello, menahan persalinan selama 24 jam.

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“Pada satu titik, ada risiko Giulietta akan lahir pada hari ulang tahun Marquez,” kata Rossi.

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Rossi kemudian menceritakan ucapannya kepada sang pasangan. Ia meminta Francesca tidak banyak bergerak dan menunggu hingga tanggal tersebut terlewati.

“Jangan macam-macam, tetap diam, jangan bergerak, rapatkan kedua kaki. Kita harus bertahan selama 24 jam,” ujar Rossi.

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Pada akhirnya, Giulietta lahir pada 4 Maret 2022, sehingga tidak berbagi tanggal ulang tahun dengan Marquez yang lahir pada 17 Februari 1993.

Marquez Berpeluang Lampaui Rekor Rossi

Komentar Rossi tersebut muncul ketika Marquez sedang mendekati pencapaian bersejarah di MotoGP. Pembalap Spanyol itu berada di ambang gelar juara dunia kelas premier kedelapan.

Jika berhasil, Marquez akan melewati koleksi tujuh gelar juara dunia kelas premier milik Rossi. Catatan tersebut membuat persaingan dan perbandingan antara dua nama besar MotoGP itu kembali menjadi perhatian.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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