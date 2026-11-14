Veda Pratama Makin Dekat Tembus 150 Poin di Moto3 2026, Modal Penting Jelang Dua Seri Terakhir

PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, semakin dekat dengan pencapaian 150 poin dalam musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Hasil impresif di Grand Prix Qatar menjadi modal penting bagi rider Honda Team Asia tersebut untuk menutup kompetisi dengan catatan positif.

Veda kini menempati peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 144 poin. Artinya, ia hanya membutuhkan tambahan enam poin untuk menembus angka 150.

Advertisement Pencapaian itu semakin menarik karena Moto3 2026 tinggal menyisakan dua putaran. Berdasarkan laporan resmi MotoGP, Veda berhasil menggeser Marco Morelli ke posisi ketujuh setelah menyelesaikan balapan Qatar di peringkat keempat.

Hasil tersebut memperlihatkan konsistensi Veda dalam persaingan kelas ringan, meskipun musim ini merupakan tahun pertamanya tampil di kejuaraan dunia.

Advertisement Comeback dari Posisi Ke-14, Veda Tunjukkan Mental Bertarung

Performa Veda di Sirkuit Internasional Lusail menjadi salah satu sorotan utama Moto3 Qatar. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-14 setelah menerima penalti mundur enam posisi akibat pelanggaran bendera kuning saat sesi Practice.

Namun, situasi tersebut tidak menghentikan langkah pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu. Veda mampu memperbaiki posisinya secara bertahap hingga masuk persaingan barisan depan.

Momen penting terjadi pada lap terakhir. Saat berada di posisi ketujuh, Veda berhasil melakukan dua manuver menyalip sekaligus terhadap Alvaro Carpe dan Joel Kelso.

Ia melewati Carpe di Tikungan 12, kemudian menyalip Kelso di Tikungan 14. Hasilnya, Veda mengamankan finis keempat, tepat di belakang David Almansa, Adrian Fernandez, dan Maximo Quiles.

MotoGP menyebut penampilannya sebagai comeback impresif karena Veda mampu mengubah posisi start ke-14 menjadi finis di empat besar.