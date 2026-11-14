Jorge Martin Wajib Lakukan Ini untuk Jegal Marquez Juara Dunia, Sprint MotoGP Portugal jadi Kuncinya

PONTIANAK POST – Marc Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 pada Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao.

Sebaliknya, Jorge Martin menghadapi tantangan berat untuk menggagalkan pesta juara pembalap Ducati Lenovo Team tersebut.

Marquez unggul 60 poin atas Martin menjelang dua seri terakhir musim ini. Dengan total 74 poin yang masih tersedia, persaingan gelar secara matematis belum berakhir.

Advertisement Baca Juga: Jelang Akhir MotoGP 2026, Valentino Rossi Kembali Ungkit Luka 2015 akibat Marc Marquez

Martin harus memangkas selisih minimal 24 poin dari Marquez sepanjang akhir pekan di Portugal. Jika gagal, peluang perebutan gelar akan semakin berat menjelang seri penutup di Valencia.

Bahkan, kemenangan Marquez dalam Sprint Race Portugal otomatis memastikan gelar juara dunia menjadi miliknya.

Advertisement Skenario Martin juga bergantung pada posisi finis Marquez. Jika pembalap Ducati itu finis kedua, Martin wajib memenangi Sprint Race.

Sementara jika Marquez finis ketiga, Martin setidaknya harus berada di posisi keempat.

Martin sendiri masih berjuang memulihkan kondisi pergelangan tangannya setelah mengalami patah tulang.

"Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen dan menikmati dua balapan terakhir bersama Aprilia. Saya juga ingin mencoba meraih kemenangan," kata Martin seperti dikutip dari MotoGP.com.

Marco Bezzecchi juga masih memiliki peluang matematis. Namun, pembalap Aprilia tersebut tertinggal 74 poin dari Marquez.