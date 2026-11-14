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Otosport

Jorge Martin Wajib Lakukan Ini untuk Jegal Marquez Juara Dunia, Sprint MotoGP Portugal jadi Kuncinya

Budi Miank
Penulis: Budi Miank
Marc Marquez dan Jorge Martin bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026 menjelang GP Portugal. (INSTAGRAM/@motogp)
Marc Marquez dan Jorge Martin bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026 menjelang GP Portugal. (INSTAGRAM/@motogp)


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PONTIANAK POST – Marc Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 pada Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao.

Sebaliknya, Jorge Martin menghadapi tantangan berat untuk menggagalkan pesta juara pembalap Ducati Lenovo Team tersebut.

Marquez unggul 60 poin atas Martin menjelang dua seri terakhir musim ini. Dengan total 74 poin yang masih tersedia, persaingan gelar secara matematis belum berakhir.

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Martin harus memangkas selisih minimal 24 poin dari Marquez sepanjang akhir pekan di Portugal. Jika gagal, peluang perebutan gelar akan semakin berat menjelang seri penutup di Valencia.

Bahkan, kemenangan Marquez dalam Sprint Race Portugal otomatis memastikan gelar juara dunia menjadi miliknya.

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Skenario Martin juga bergantung pada posisi finis Marquez. Jika pembalap Ducati itu finis kedua, Martin wajib memenangi Sprint Race.

Sementara jika Marquez finis ketiga, Martin setidaknya harus berada di posisi keempat.

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Martin sendiri masih berjuang memulihkan kondisi pergelangan tangannya setelah mengalami patah tulang.

"Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen dan menikmati dua balapan terakhir bersama Aprilia. Saya juga ingin mencoba meraih kemenangan," kata Martin seperti dikutip dari MotoGP.com.

Marco Bezzecchi juga masih memiliki peluang matematis. Namun, pembalap Aprilia tersebut tertinggal 74 poin dari Marquez.

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Editor : Budi Miank
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