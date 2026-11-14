Bukan Cuma Veda Pratama, Ini 5 Pembalap Indonesia yang Bersaing di Kejuaraan Dunia 2026

PONTIANAK POST – Kiprah pembalap Indonesia di panggung balap internasional semakin beragam pada musim 2026.

Setidaknya lima entri pembalap Merah Putih tercatat tampil di empat kejuaraan berbeda, mulai dari Moto3, Moto2, Red Bull MotoGP Rookies Cup, FIM Moto3 Junior World Championship, hingga World Supersport (WorldSSP).

Berdasarkan unggahan Instagram (14/11) Racing Update, Veda Ega Pratama menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Pembalap Honda Team Asia tersebut menempati peringkat keenam klasemen Moto3 dengan koleksi 144 poin.

Advertisement Pencapaian itu memperlihatkan perkembangan Veda dalam musim debutnya di kejuaraan dunia. Ia mampu bersaing dengan pembalap dari berbagai negara dan mengamankan sejumlah hasil penting sepanjang musim.

Selain Veda, Muhammad Kiandra Ramadhipa juga mencatat kiprah menarik. Pembalap muda Indonesia tersebut tampil di dua kompetisi sekaligus, yakni Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Moto3 Junior World Championship.

Advertisement Kiandra Ramadhipa Tampil di Dua Kejuaraan

Di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Kiandra menempati peringkat kesembilan dengan 106 poin. Sementara itu, dalam FIM Moto3 Junior World Championship, ia berada di posisi kelima dengan raihan 146 poin.

Dua kejuaraan tersebut menjadi bagian penting dari jalur pembinaan pembalap muda menuju level Grand Prix. Pengalaman menghadapi persaingan internasional diharapkan memperkuat kemampuan Kiandra untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

Sementara itu, Mario Suryo Aji tetap menjadi wakil Indonesia di kelas Moto2 bersama Idemitsu Honda Team Asia. Infografik Racing Update menempatkannya di peringkat ke-27 klasemen.

Mario Aji dan Aldi Mahendra Bawa Merah Putih ke Kelas Berbeda

Di luar kejuaraan Grand Prix, Aldi Satya Mahendra juga melanjutkan perjuangannya di World Supersport.

Pembalap AS Racing Team Yamaha tersebut tercatat menempati posisi ke-13 dengan koleksi 132 poin dalam infografik tersebut.