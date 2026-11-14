Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otosport

Bukan Cuma Veda Pratama, Ini 5 Pembalap Indonesia yang Bersaing di Kejuaraan Dunia 2026

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Indonesia punya 5 wakil di kejuaraan dunia 2026. (INSTAGRAM)
Indonesia punya 5 wakil di kejuaraan balap dunia 2026. (INSTAGRAM)

Advertisement

PONTIANAK POST – Kiprah pembalap Indonesia di panggung balap internasional semakin beragam pada musim 2026.

Setidaknya lima entri pembalap Merah Putih tercatat tampil di empat kejuaraan berbeda, mulai dari Moto3, Moto2, Red Bull MotoGP Rookies Cup, FIM Moto3 Junior World Championship, hingga World Supersport (WorldSSP).

Berdasarkan unggahan Instagram (14/11) Racing Update, Veda Ega Pratama menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Pembalap Honda Team Asia tersebut menempati peringkat keenam klasemen Moto3 dengan koleksi 144 poin.

Advertisement

Pencapaian itu memperlihatkan perkembangan Veda dalam musim debutnya di kejuaraan dunia. Ia mampu bersaing dengan pembalap dari berbagai negara dan mengamankan sejumlah hasil penting sepanjang musim.

Baca Juga: Veda Pratama Makin Dekat Tembus 150 Poin di Moto3 2026, Modal Penting Jelang Dua Seri Terakhir

Selain Veda, Muhammad Kiandra Ramadhipa juga mencatat kiprah menarik. Pembalap muda Indonesia tersebut tampil di dua kompetisi sekaligus, yakni Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM Moto3 Junior World Championship.

Advertisement

Kiandra Ramadhipa Tampil di Dua Kejuaraan

Di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Kiandra menempati peringkat kesembilan dengan 106 poin. Sementara itu, dalam FIM Moto3 Junior World Championship, ia berada di posisi kelima dengan raihan 146 poin.

Dua kejuaraan tersebut menjadi bagian penting dari jalur pembinaan pembalap muda menuju level Grand Prix. Pengalaman menghadapi persaingan internasional diharapkan memperkuat kemampuan Kiandra untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

Baca Juga: Veda Pratama Belum Puas Finis Keempat di Qatar, Bidik Hasil Lebih Baik di Dua Seri Terakhir

Sementara itu, Mario Suryo Aji tetap menjadi wakil Indonesia di kelas Moto2 bersama Idemitsu Honda Team Asia. Infografik Racing Update menempatkannya di peringkat ke-27 klasemen.

Mario Aji dan Aldi Mahendra Bawa Merah Putih ke Kelas Berbeda

Di luar kejuaraan Grand Prix, Aldi Satya Mahendra juga melanjutkan perjuangannya di World Supersport.

Pembalap AS Racing Team Yamaha tersebut tercatat menempati posisi ke-13 dengan koleksi 132 poin dalam infografik tersebut.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Dua Siswa MAN 1 Pontianak Lolos ke Kompetisi Roket Air Internasional di Kuala Lumpur

Dua Siswa MAN 1 Pontianak Lolos ke Kompetisi Roket Air Internasional di Kuala Lumpur

Dua siswa MAN 1 Pontianak lolos ke kompetisi roket air internasional di Kuala Lumpur usai berprestasi di tingkat nasional.

Veda Pratama Makin Dekat Tembus 150 Poin di Moto3 2026, Modal Penting Jelang Dua Seri Terakhir

Veda Pratama Makin Dekat Tembus 150 Poin di Moto3 2026, Modal Penting Jelang Dua Seri Terakhir

Veda Ega Pratama mengoleksi 144 poin dan menempati posisi keenam Moto3 2026. Ia hanya membutuhkan enam poin lagi untuk menembus 150 poin.

Veda Ega Pratama Kembali Menggila, Start Ke-14, Finis Keempat di Moto3 Qatar

Veda Ega Pratama Kembali Menggila, Start Ke-14, Finis Keempat di Moto3 Qatar

Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 GP Qatar 2026 setelah sukses merangsek dari posisi ke-14 hingga finis di u

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer