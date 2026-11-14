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Otosport

Jorge Lorenzo Prediksi Aprilia Bisa Juara MotoGP 2026, Ada Syarat yang Gagal Dipenuhi Bezzecchi

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Jorge Lorenzo. (GPONE)
Jorge Lorenzo. (GPONE)

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PONTIANAK POST – Jorge Lorenzo ternyata sudah memprediksi Aprilia memiliki peluang besar merebut gelar juara dunia MotoGP 2026 sejak awal musim.

Mantan juara dunia tiga kali itu bahkan menilai RS-GP mempunyai keunggulan teknis dibandingkan Ducati, terutama dalam hal pengendalian dan kemampuan menikung.

Prediksi tersebut disampaikan Lorenzo kepada Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlacchini, ketika keduanya berbincang sambil menikmati kopi di Buriram, Thailand. Saat itu, musim balap 2026 bahkan belum menyelesaikan satu putaran balapan.

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Namun, Lorenzo memberikan satu syarat penting. Marco Bezzecchi harus mampu menghindari kesalahan dan menyelesaikan setiap balapan agar Aprilia bisa mengamankan gelar juara dunia.

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“Saya katakan kepadanya, melihat bagaimana motor Anda bermanuver di tikungan, jika Bezzecchi tidak melakukan kesalahan dan berhasil menyelesaikan balapan, Anda pasti akan memenangkan Kejuaraan Dunia 100 persen,” ujar Lorenzo, dikutip dari Crash (13/11).

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Lorenzo Nilai Aprilia RS-GP Unggul dari Ducati

Penilaian Lorenzo bukan tanpa alasan. Ia mengamati karakter RS-GP yang dinilai memiliki kemampuan menikung sangat baik dibandingkan motor Ducati.

Menurut mantan pembalap Yamaha dan Ducati tersebut, Aprilia mempunyai motor yang lebih ringan, mudah dikendalikan, serta mampu mencapai sudut kemiringan yang mengesankan ketika melibas tikungan.

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“Aprilia memiliki motor yang mampu miring jauh lebih ekstrem dibandingkan Ducati. Motor itu sangat ringan, memiliki pengendalian luar biasa, dan yang terpenting, mampu mencapai sudut kemiringan yang mengesankan,” jelasnya.

Lorenzo bahkan menegaskan bahwa secara teknis Aprilia lebih unggul daripada Ducati pada MotoGP 2026.

Bezzecchi Sempat Membawa Aprilia ke Puncak

Performa awal musim sempat memperlihatkan bahwa prediksi Lorenzo berpeluang menjadi kenyataan. Bezzecchi berhasil memenangkan empat dari tujuh balapan awal dan membawa Aprilia bersaing di barisan terdepan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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