Veda Pratama Makin Diperhitungkan di Moto3 2026, Ini Deretan Pencapaian Bersejarahnya

PONTIANAK POST – Veda Ega Pratama terus memperlihatkan perkembangan positif dalam musim debutnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Pembalap Honda Team Asia tersebut tidak hanya mampu bersaing di barisan depan, tetapi juga mencatat sejumlah pencapaian bersejarah bagi Indonesia.

Dikutip dari berbagai sumber, salah satu pencapaian paling menonjol terjadi di Grand Prix Australia. Veda berhasil merebut pole position di Sirkuit Phillip Island setelah melalui sesi kualifikasi yang kompetitif.

Advertisement Keberhasilan itu membuatnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih posisi start terdepan di kelas Moto3.

Namun, kesempatan mengubah pole position menjadi kemenangan harus tertunda karena balapan utama Australia dibatalkan akibat kondisi cuaca.

Advertisement Meski demikian, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa Veda mulai mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik di kelas ringan.

Veda Cetak Sejarah, Podium Malaysia Jadi Pembuktian

Setelah pencapaian di Australia, Veda kembali menunjukkan kemampuannya saat tampil di Grand Prix Malaysia pada 1 November 2026.

Memulai balapan dari posisi kedelapan, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mampu terlibat dalam persaingan kelompok depan.

Ia bahkan harus menghadapi tekanan dari sejumlah rival, termasuk Alvaro Carpe dan Hakim Danish.

Pada lap terakhir, Veda berhasil memanfaatkan peluang untuk merebut posisi kedua. Ia menyelesaikan balapan dengan selisih 3,734 detik dari Maximo Quiles yang keluar sebagai pemenang.