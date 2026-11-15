Veda Pratama Ungkap Harapan di Moto3 2026, Buka Kans Tembus 5 Besar

PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, membuka peluang untuk mengakhiri musim debutnya di Moto3 2026 dengan menempati posisi lima besar klasemen akhir.

Kesempatan itu semakin menarik setelah ia berhasil memperbaiki peringkat seusai tampil di Grand Prix Qatar.

Veda sebelumnya tidak secara khusus memasang target untuk menembus lima besar. Ia justru memilih menjaga konsistensi dan mengumpulkan poin dalam setiap balapan yang tersisa.

Advertisement Ada pernyataan yang telah disampaikan Veda dalam wawancara virtual dengan Antaranews pada (5/11/2026). Saat itu, ia masih berada di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 131 poin.

“Jadi saya mencoba untuk dapetin poin di setiap balapannya aja, jangan sampai jatuh atau nol poin. Jadi ya mencoba yang terbaik aja, jadi kalau bisa lima besar itu alhamdulillah banget,” kata Veda, dikutip dari Antara.

Advertisement Pernyataan itu menunjukkan bahwa posisi lima besar menjadi peluang yang disyukuri Veda, bukan target yang ingin dikejar dengan mengabaikan konsistensi sepanjang balapan.

Finis Keempat di Qatar, Veda Naik ke Posisi Keenam

Perkembangan Veda terlihat setelah menjalani Moto3 Grand Prix Qatar pada 8 November 2026. Pembalap Honda Team Asia tersebut berhasil finis keempat meskipun memulai balapan dari posisi ke-14.

Dalam laporan resminya, MotoGP mencatat Veda melakukan dua aksi menyalip pada lap terakhir. Ia melewati Alvaro Carpe di Tikungan 12, kemudian menyalip Joel Kelso di Tikungan 14 untuk mengamankan posisi keempat.

Hasil tersebut memberinya tambahan 13 poin. Veda kini mengoleksi 144 poin dan naik ke peringkat keenam klasemen sementara, menggeser Marco Morelli yang mengumpulkan 141 poin.

Jarak ke Lima Besar Masih Menjadi Tantangan

Meski sudah masuk enam besar, jalan Veda menuju lima besar masih membutuhkan tambahan poin yang cukup besar.