Hampir Selalu Finis 10 Besar, Veda Pratama Jadi Sorotan di Moto3 2026

PONTIANAK POST – Performa Veda Ega Pratama sepanjang musim debut Moto3 2026 mendapat sorotan dari GP Racing Indonesia.

Pembalap muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu dinilai mampu menunjukkan penampilan impresif karena hampir selalu menyelesaikan balapan di posisi 10 besar.

Apresiasi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram GP Racing Indonesia. Mereka menyoroti konsistensi Veda dalam menghadapi persaingan ketat di kelas Moto3 sepanjang musim ini.

Advertisement “Veda Ega Pratama hampir selalu finis di posisi 10 besar selama musim 2026,” tulis GP Racing Indonesia (15/11).

“Penampilan yang sangat impresif dari pemuda Gunungkidul ini,” tambahnya kemudian.

Advertisement Veda Catat 12 Finis 10 Besar dari 19 Balapan

Berdasarkan rekap hasil balapan Moto3 2026 hingga Grand Prix Qatar, Veda sudah 12 kali finis di posisi 10 besar dari 19 balapan yang tercatat.

Catatan terbaiknya adalah finis kedua di Moto3 Malaysia dan posisi ketiga di Grand Prix Brasil. Veda juga berhasil mengamankan posisi keempat di Qatar, Thailand, dan Prancis.

Selain itu, pembalap Honda Team Asia tersebut pernah finis keenam di Spanyol dan Indonesia, ketujuh di Catalunya, serta kedelapan di Italia dan Jerman.

Dalam 19 balapan, Veda juga mengalami beberapa hasil kurang maksimal. Ia dua kali gagal finis dan lima kali menyelesaikan balapan di luar posisi 10 besar.

Meski demikian, jumlah finis 10 besar tersebut memperlihatkan kemampuannya menjaga daya saing sepanjang musim pertamanya di kelas Moto3.