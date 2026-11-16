Dari Parkiran Pasar Sapi ke Moto3, Perjalanan Veda Pratama Kini Berbuah Prestasi

PONTIANAK POST – Perjalanan Veda Ega Pratama di dunia balap motor tidak dimulai dari akademi balap mewah atau fasilitas latihan profesional.

Pembalap muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu justru mengawali langkahnya dengan berlatih di area parkiran pasar sapi Siyono Harjo.

Kisahnya tercantum dalam profil resmi Veda di laman MotoGP. Bakat balapnya tumbuh sejak kecil, tidak lepas dari pengaruh sang ayah, Sudarmono, yang merupakan mantan pembalap nasional.

Advertisement Veda mulai mengikuti balapan ketika berusia enam tahun. Ia lebih dahulu meniti karier di motocross sebelum beralih ke lintasan aspal.

Perjalanan panjang itu kemudian membawanya menembus persaingan balap motor tingkat dunia.

Advertisement Kini, pada usia 17 tahun, Veda menjadi bagian dari Honda Team Asia dan berkompetisi di kelas Moto3 musim 2026 dengan nomor motor 9.

Juara Asia Talent Cup hingga Runner-Up Rookies Cup

Sebelum tampil penuh di Moto3, Veda lebih dahulu membangun pengalaman melalui sejumlah kompetisi pembinaan pembalap muda.

Pada 2022, ia menjalani musim penuh pertamanya di Asia Talent Cup (ATC). Veda berhasil memenangi tiga balapan dan menutup musim di peringkat ketiga klasemen.

Pencapaiannya meningkat pada musim berikutnya. Veda sukses merebut gelar juara Asia Talent Cup 2023, sekaligus membuka jalan menuju Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Ia tampil di kompetisi tersebut pada 2024 dan kembali pada 2025. Pada musim keduanya, Veda berhasil mengakhiri kejuaraan sebagai runner-up. Ia juga mendapatkan pengalaman tambahan melalui FIM JuniorGP World Championship.