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Otosport

Perjuangan Ayah Veda Pratama Terungkap, Sempat Kesulitan Biaya Sebelum Anaknya Bersinar di Moto3

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Sudarmono, Ayah Veda Ega Pratama ketika bercerita tentang perjalanan karier anaknya. (INSTAGRAM/MSGlowforMen)
Sudarmono, Ayah Veda Ega Pratama ketika bercerita tentang perjalanan karier anaknya. (INSTAGRAM/MSGlowforMen)

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PONTIANAK POST – Perjalanan Veda Ega Pratama hingga tampil di Kejuaraan Dunia Moto3 2026 tidak lepas dari pengorbanan besar keluarganya.

Sang ayah, Sudarmono, pernah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mendukung langkah putranya menjadi pembalap profesional.

Kisah menarik yang diungkap Sudarmono itu dirujuk dari Instagram MSGlowforMen yang diunggah bertepatan dengan hari ayah (12/11).

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Sudarmono mengaku sudah memiliki keinginan menjadikan anaknya sebagai pembalap bahkan sebelum Veda lahir.

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“Malahan sebelum punya anak kayaknya, wah ini kalau saya punya anak bisa tak jadi pembalap seperti saya,” kata Sudarmono.

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Keinginan itu ternyata tidak selalu berjalan mudah. Sudarmono harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekhawatiran melihat anaknya terjatuh saat balapan dan persoalan biaya yang terus meningkat.

Setiap Hari Antar Veda Latihan ke Yogyakarta

Sebelum dikenal di ajang road race, Veda lebih dahulu menekuni motocross. Cabang balap tersebut membutuhkan latihan rutin sehingga Sudarmono harus mendampingi putranya hampir setiap hari.

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“Awalnya kan balapannya bukan di road race, dia balapannya di motocross. Dan di motocross itu latihannya memang harus tiap hari. Tiap hari saya harus nganter dia ke Jogja waktu itu, nyiapin motor,” tuturnya.

Rutinitas tersebut tentu membutuhkan pengorbanan. Sudarmono harus membagi waktu untuk mengantar Veda, menyiapkan perlengkapan balap, serta memenuhi kebutuhan latihan.

Ia mengaku pengeluaran selama beberapa tahun itu cukup besar. Namun, saat itu Veda masih menjalani proses pembelajaran dasar dan belum mencapai target yang diharapkan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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