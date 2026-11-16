Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otosport

Sejak Usia 10 Tahun, Veda Pratama Sudah Punya Mimpi Besar di Dunia MotoGP

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta (MOTOGP)
Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta (MOTOGP)

Advertisement

PONTIANAK POST – Sebelum tampil di Kejuaraan Dunia Moto3 2026, Veda Ega Pratama ternyata sudah memiliki cita-cita besar sejak masih kecil.

Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu pernah menyampaikan keinginannya menjadi pembalap MotoGP pertama dari Indonesia ketika berusia sekitar 10 tahun.

Mimpi tersebut masih diingat sang ayah, Sudarmono. Dalam video yang diunggah akun Instagram MSGlowForMen (12/11), mantan pembalap nasional itu menceritakan reaksinya ketika mendengar langsung cita-cita putranya.

Advertisement

“Waktu dia bilang saya pengen jadi pembalap MotoGP pertama dari Indonesia itu, saya langsung kaget ya, mimpinya sampai seperti itu,” ujar Sudarmono.

Baca Juga: Veda Pratama Ungkap Harapan di Moto3 2026, Buka Kans Tembus 5 Besar

Ia mengaku senang mendengar ambisi Veda. Namun, di balik rasa bangga tersebut, ada kekhawatiran apakah putranya benar-benar mampu mewujudkan impian sebesar itu.

Advertisement

Sang Ayah Mulai Melihat Kesungguhan Veda

Menurut Sudarmono, kekhawatiran tersebut muncul karena ia memahami perjalanan menjadi pembalap profesional bukan perkara mudah.

Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum seorang pembalap bisa mencapai level tertinggi.

Baca Juga: Veda Pratama Makin Diperhitungkan di Moto3 2026, Ini Deretan Pencapaian Bersejarahnya

Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat bahwa Veda tidak sekadar menyampaikan cita-cita. Putranya berusaha menjalani proses dan mengejar target secara bertahap.

“Biasanya tadinya omongan anak kecil, tapi dengan berjalannya waktu kok dia targetnya step-by-step-nya,” tuturnya.

Perkembangan itu membuat Sudarmono semakin percaya bahwa impian Veda memang memiliki arah. Meski begitu, ia mengaku tetap menyimpan kekhawatiran apabila putranya tidak berhasil mencapai target.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Perjuangan Ayah Veda Pratama Terungkap, Sempat Kesulitan Biaya Sebelum Anaknya Bersinar di Moto3

Perjuangan Ayah Veda Pratama Terungkap, Sempat Kesulitan Biaya Sebelum Anaknya Bersinar di Moto3

Sudarmono mengungkap perjuangannya membiayai karier balap Veda Pratama. Ia pernah menghabiskan banyak uang.

Dari Parkiran Pasar Sapi ke Moto3, Perjalanan Veda Pratama Kini Berbuah Prestasi

Dari Parkiran Pasar Sapi ke Moto3, Perjalanan Veda Pratama Kini Berbuah Prestasi

Veda Pratama mengawali karier dari parkiran pasar sapi di Gunungkidul. Kini, ia mengoleksi dua podium dan 144 poin di Moto3 2026.

Veda Pratama Belum Puas Finis Keempat di Qatar, Bidik Hasil Lebih Baik di Dua Seri Terakhir

Veda Pratama Belum Puas Finis Keempat di Qatar, Bidik Hasil Lebih Baik di Dua Seri Terakhir

Veda Pratama finis keempat di Moto3 Qatar setelah start dari posisi ke-14. Ia kini membidik hasil lebih baik di dua seri terakhir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer