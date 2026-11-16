Sejak Usia 10 Tahun, Veda Pratama Sudah Punya Mimpi Besar di Dunia MotoGP

PONTIANAK POST – Sebelum tampil di Kejuaraan Dunia Moto3 2026, Veda Ega Pratama ternyata sudah memiliki cita-cita besar sejak masih kecil.

Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu pernah menyampaikan keinginannya menjadi pembalap MotoGP pertama dari Indonesia ketika berusia sekitar 10 tahun.

Mimpi tersebut masih diingat sang ayah, Sudarmono. Dalam video yang diunggah akun Instagram MSGlowForMen (12/11), mantan pembalap nasional itu menceritakan reaksinya ketika mendengar langsung cita-cita putranya.

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Ia mengaku senang mendengar ambisi Veda. Namun, di balik rasa bangga tersebut, ada kekhawatiran apakah putranya benar-benar mampu mewujudkan impian sebesar itu.

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Menurut Sudarmono, kekhawatiran tersebut muncul karena ia memahami perjalanan menjadi pembalap profesional bukan perkara mudah.

Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum seorang pembalap bisa mencapai level tertinggi.

Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat bahwa Veda tidak sekadar menyampaikan cita-cita. Putranya berusaha menjalani proses dan mengejar target secara bertahap.

“Biasanya tadinya omongan anak kecil, tapi dengan berjalannya waktu kok dia targetnya step-by-step-nya,” tuturnya.

Perkembangan itu membuat Sudarmono semakin percaya bahwa impian Veda memang memiliki arah. Meski begitu, ia mengaku tetap menyimpan kekhawatiran apabila putranya tidak berhasil mencapai target.