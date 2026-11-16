Terungkap Cara Veda Pratama Taklukkan Sirkuit Baru di Moto3, Ternyata Lewat Video Game

PONTIANAK POST – Kemampuan beradaptasi dengan lintasan menjadi salah satu modal penting bagi pembalap yang berkompetisi di Kejuaraan Dunia Moto3.

Bagi Veda Ega Pratama, persiapan menghadapi sirkuit baru ternyata tidak hanya dilakukan ketika sudah berada di atas motor.

Pembalap Honda Team Asia itu memiliki cara tersendiri untuk mengenali karakter lintasan sebelum menjalani balapan.

Advertisement Dalam profil resmi yang diterbitkan MotoGP, disebutkan bahwa Veda mempelajari sirkuit baru melalui video game MotoGP dan rekaman balapan.

Kebiasaannya memperlihatkan pendekatan Veda dalam mempersiapkan diri. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuan mengendarai motor, tetapi juga berusaha memahami lintasan sebelum memasuki sesi latihan.

Advertisement MotoGP menggambarkan Veda sebagai pembalap yang metodis dan bukan sekadar mengandalkan kecepatan.

Kemampuan mempelajari karakter sirkuit menjadi bagian dari proses adaptasinya sebagai pendatang baru di kelas Moto3.

Kemampuan Adaptasi Jadi Salah Satu Kekuatan Veda

Kemampuan beradaptasi Veda sudah terlihat sejak awal musim 2026. Saat menjalani debut di Moto3 Thailand, ia langsung mampu bersaing di barisan depan meskipun belum pernah mengikuti balapan Kejuaraan Dunia di Sirkuit Buriram.

Dalam kualifikasi, Veda berhasil mengamankan posisi kelima setelah lolos langsung ke Q2. Ia kemudian menyelesaikan balapan pertamanya di kelas Moto3 pada posisi kelima.

Ada beberapa aspek teknis dari gaya balap Veda. Salah satunya adalah stabilitas saat melakukan pengereman keras, kemampuan membaca peluang menyalip, serta ketahanan mental ketika menghadapi situasi sulit di lintasan.