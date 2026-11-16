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Otosport

Sebelum Bersinar di Moto3, Veda Pratama Idolakan Legenda Ducati, tapi Bukan Marc Marquez

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (MOTOGP)
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (MOTOGP)

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PONTIANAK POST – Di tengah persaingan ketat Moto3 2026, Veda Ega Pratama ternyata memiliki sosok yang menjadi panutan dalam dunia balap motor.

Pembalap muda Indonesia itu mengidolakan Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia yang pernah dua kali menjadi juara dunia kelas utama.

Fakta tersebut diungkapkan dalam profil resmi Veda yang dimuat MotoGP. Dalam biografi itu, Stoner disebut sebagai idola sekaligus pembalap favorit Veda sepanjang masa.

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Pilihan Veda terhadap Stoner cukup menarik. Pembalap yang dikenal dengan nomor 27 merupakan salah satu nama besar dalam sejarah MotoGP.

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Ia meraih gelar juara dunia pada 2007 bersama Ducati dan kembali menjadi kampiun pada 2011 bersama Honda.

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Stoner juga tercatat sebagai anggota MotoGP Hall of Fame. Prestasinya menjadikan pembalap Australia itu salah satu figur penting dalam perkembangan balap motor modern.

Veda Sebut Casey Stoner sebagai Pahlawan

Kekaguman Veda terhadap Stoner juga tercantum dalam profil pembalap yang dipublikasikan Red Bull. Dalam bagian perkenalan diri, Veda secara langsung menyebut nama mantan pembalap Ducati dan Honda tersebut.

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“My hero is Casey Stoner,” tulis Veda dalam profil atlet Red Bull. Pernyataan itu menegaskan bahwa Stoner bukan sekadar pembalap yang ia kenal, tetapi sosok yang menjadi inspirasinya.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menyebut Veda secara khusus meniru teknik atau gaya balap Stoner. Informasi yang dipublikasikan MotoGP dan Red Bull sejauh ini menegaskan posisi Stoner sebagai idola Veda.

Punya Target Menjadi Pembalap MotoGP dan Juara Dunia

Inspirasi dari Stoner berjalan beriringan dengan ambisi besar Veda di dunia balap. Dalam sumber yang sama menyebut, pembalap kelahiran Wonosari, Gunungkidul itu menyampaikan keinginannya untuk menjadi pembalap Indonesia pertama di kelas MotoGP sekaligus meraih gelar juara dunia.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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