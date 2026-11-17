PONTIANAK POST – Ducati Lenovo Team resmi menunjuk Iker Lecuona untuk menggantikan Francesco Bagnaia pada Grand Prix MotoGP Portugal 2026.

Bagnaia dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami patah tulang pada kaki kanannya.

Pengumuman tersebut disampaikan Ducati pada Senin (16/11/2026). Lecuona akan mengendarai motor Desmosedici GP bersama Marc Marquez dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November 2026.

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Keputusan ini sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi pembalap asal Spanyol tersebut untuk memperkuat tim pabrikan Ducati di MotoGP.



Bagnaia mengalami cedera saat mengikuti sprint race MotoGP Qatar. Insiden tersebut terjadi setelah dirinya terlibat kontak dengan pembalap Gresini, Fermin Aldeguer.

Kecelakaan itu menyebabkan juara dunia MotoGP dua kali tersebut mengalami patah tulang ganda pada kaki kanan.

Advertisement Setelah menjalani pemeriksaan di Qatar, Bagnaia kembali ke Italia untuk menjalani operasi di Turin.

Ducati menyebut operasi tersebut dilakukan untuk menstabilkan patah tulang yang dialaminya. Pembalap berjuluk Pecco itu kini masih menjalani proses pemulihan.

Ducati berharap Bagnaia bisa kembali tampil pada seri penutup musim di Valencia, 27–29 November 2026.

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Lecuona bukan sosok asing bagi persaingan MotoGP musim ini. Pembalap berusia 26 tahun tersebut sudah lima kali tampil bersama Gresini Racing sebagai pengganti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

Hasil terbaiknya adalah finis di posisi ketujuh pada Grand Prix Hungaria. Ia juga mencatatkan hasil 10 besar dalam rangkaian balapan di Qatar.

Di luar MotoGP, Lecuona merupakan pembalap Ducati di ajang World Superbike (WorldSBK).