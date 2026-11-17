PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, ternyata memiliki metode tersendiri untuk mengukur perkembangan performanya selama menjalani musim debut di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Ia tidak hanya menjadikan posisi finis sebagai tolok ukur, tetapi juga membandingkan catatan waktunya dengan data milik pembalap lain.

Sosok yang menjadi pembanding Veda adalah Taiyo Furusato, mantan rekan satu timnya di Honda Team Asia.

Advertisement Pembalap asal Jepang tersebut sebelumnya memperkuat tim yang sama di Moto3 sebelum naik ke kelas Moto2 pada 2026.

Hal itu diungkapkan Veda dalam wawancara virtual dengan Antara (5/11). Ia menjelaskan bahwa data waktu Furusato dari musim sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kecepatannya di berbagai sirkuit.

Advertisement “Pastinya dari awal musim semua sirkuit di-compare-nya sama data Taiyo. Jadi setiap sesi pertama data saya yang FP1 di-compare sama lap time Taiyo terbaik,” kata Veda.

Catatan Waktu Taiyo Furusato Jadi Tolok Ukur Veda

Menurut Veda, catatan waktu Furusato cukup layak dijadikan pembanding karena mantan pembalap Honda Team Asia tersebut memiliki data yang bagus sepanjang musim sebelumnya.

“Karena ya Taiyo juga bikin data yang bagus dari tahun lalu. Jadi hampir setiap sirkuit di-compare datanya sama Taiyo,” ujar pembalap berusia 17 tahun itu.

Metode itu memberikan gambaran bagaimana Veda memanfaatkan data balapan untuk mengetahui perkembangan kecepatannya.

Perbandingan dilakukan sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1, sehingga ia memiliki acuan untuk melihat sejauh mana performanya di setiap lintasan.