PONTIANAK POST – Ducati Lenovo Team membuat perubahan susunan pembalap menjelang MotoGP Portugal 2026. Iker Lecuona resmi ditunjuk untuk menggantikan Francesco Bagnaia yang masih menjalani pemulihan cedera patah tulang di kaki kanannya.

Keputusan tersebut diumumkan Ducati dan dikonfirmasi melalui laman resmi MotoGP pada (16/11/2026). Lecuona akan tampil di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November 2026.

Kesempatan ini menjadi momen penting bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Setelah beberapa kali tampil sebagai pembalap pengganti bersama Gresini Racing, kini Lecuona mendapat kesempatan mengendarai motor tim pabrikan Ducati.

Advertisement Ia juga akan berbagi garasi dengan Marc Marquez, yang sedang memimpin klasemen MotoGP 2026.

Lecuona Naik ke Tim Pabrikan Setelah Tampil Bersama Gresini

Advertisement Sebelum mendapat kepercayaan menggantikan Bagnaia, Lecuona sudah beberapa kali turun di MotoGP musim ini. Ia bergantian mengisi posisi Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di Gresini Racing.

Penampilannya saat menggantikan Alex Marquez di GP Qatar menjadi salah satu modal penting. Menurut keterangan MotoGP, Lecuona berhasil finis 10 besar dalam sesi Sprint maupun balapan utama.

Penunjukan ini juga menjadi penampilan keenam Lecuona di MotoGP sepanjang musim 2026. Statusnya semakin menarik karena ia merupakan runner-up World Superbike 2026.

Di Portimao, Lecuona akan mengendarai Desmosedici GP milik tim pabrikan. Ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di tengah persaingan kelas utama, sekaligus mendapatkan pengalaman bersama salah satu tim terkuat di grid.

Bagnaia Targetkan Comeback di Valencia

Sementara itu, Bagnaia masih harus menepi setelah mengalami patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya. Cedera tersebut didapat setelah kecelakaan dalam Sprint MotoGP Qatar.

Pembalap Italia itu telah menjalani operasi di Turin dan kini melanjutkan proses pemulihan. Ducati belum memaksakan Bagnaia kembali di Portugal karena kondisinya belum memungkinkan.