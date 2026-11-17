PONTIANAK POST – Marc Marquez berpeluang mengakhiri persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih cepat. Pembalap Ducati Lenovo Team itu bisa memastikan gelar kedelapannya di kelas utama ketika kompetisi memasuki Grand Prix Portugal, 20–22 November 2026.

MotoGP melalui artikel resminya pada (16/11) mengungkapkan bahwa Marquez berada dalam posisi yang sangat menguntungkan menjelang dua seri terakhir. Ia unggul 60 poin atas Jorge Martin dari Aprilia Racing dan 74 poin dari Marco Bezzecchi.

Situasi tersebut membuat GP Portugal menjadi kesempatan penting bagi pembalap bernomor 93 itu.

Advertisement Jika berhasil memenuhi persyaratan perolehan poin, Marquez tidak perlu menunggu seri penutup di Valencia untuk merayakan gelar juara.

Marquez Hanya Perlu Menjaga Selisih Poin

Advertisement Menurut perhitungan resmi MotoGP, Marquez akan dinobatkan sebagai juara dunia 2026 apabila meninggalkan Portimao dengan keunggulan minimal 37 poin atas Martin.

Sementara terhadap Bezzecchi, perhitungannya juga berkaitan dengan kemungkinan hasil balapan.

Jika pembalap Italia tersebut memenangi Grand Prix Portugal dan selisih poin tepat berada di angka 37, keduanya akan memiliki jumlah kemenangan balapan utama yang sama, yakni tujuh kali.

Secara sederhana, Marquez harus memastikan tidak kehilangan lebih dari 23 poin dari Martin dan tidak lebih dari 36 poin dari Bezzecchi sepanjang akhir pekan di Portugal.

Peluang mengunci gelar bahkan terbuka sejak Sprint pada Sabtu. Jika memenangi balapan pendek tersebut, Marquez bisa memastikan gelar.

Ia juga akan menjadi juara apabila berhasil memperlebar keunggulan minimal dua poin atas Martin dalam Sprint, terlepas dari hasil Bezzecchi.