PONTIANAK POST – Persaingan MotoGP 2026 tidak hanya berkutat pada perebutan gelar juara dunia pembalap. Menjelang dua seri terakhir, Ducati dan Aprilia juga terlibat dalam persaingan ketat untuk memperebutkan gelar konstruktor dan tim.

Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November 2026 berpotensi menjadi penentu bagi kedua kategori tersebut.

MotoGP mengungkapkan bahwa Ducati saat ini memimpin klasemen konstruktor, sedangkan Aprilia Racing berada dalam posisi kuat untuk merebut gelar tim.

Advertisement Situasi ini membuat akhir pekan di Portugal memiliki arti penting bagi dua pabrikan asal Italia.

Mereka tidak hanya mengejar hasil terbaik dari pembalap masing-masing, tetapi juga berusaha mengamankan gelar sebelum musim berakhir di Valencia.

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Dalam klasemen konstruktor, Ducati memiliki keunggulan delapan poin atas Aprilia. Selisih tersebut menunjukkan persaingan masih terbuka menjelang seri ke-21.

MotoGP menyebut Ducati membutuhkan keunggulan perolehan minimal 30 poin atas Aprilia sepanjang GP Portugal untuk memastikan gelar konstruktor pada akhir pekan tersebut.

Artinya, hasil seluruh pembalap yang menggunakan motor Ducati akan menjadi perhatian. Mereka perlu mengumpulkan poin sebanyak mungkin, sekaligus berharap para pembalap Aprilia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik.

Persaingan ini juga menarik karena kedua pabrikan memiliki pembalap yang masih terlibat dalam perebutan gelar individu.

Marc Marquez memperkuat Ducati, sedangkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi menjadi andalan Aprilia.