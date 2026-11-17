PONTIANAK POST – Aprilia Racing semakin dekat dengan gelar juara dunia tim MotoGP 2026. Hingga setelah Grand Prix Qatar, pabrikan asal Italia tersebut masih memimpin klasemen dengan keunggulan cukup besar atas Ducati Lenovo Team.

Berdasarkan data klasemen resmi MotoGP, Aprilia Racing mengumpulkan 728 poin. Mereka unggul 124 poin dari Ducati Lenovo Team yang berada di posisi kedua dengan koleksi 604 poin.

Keunggulannnya tidak terlepas dari kontribusi dua pembalap andalannya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Martin telah mengumpulkan 371 poin, sedangkan Bezzecchi membukukan 357 poin. Jika digabungkan, keduanya menghasilkan total 728 poin untuk Aprilia Racing.

Advertisement Situasi ini membuat Aprilia memiliki peluang besar mengakhiri musim dengan gelar juara dunia tim. Namun, mereka masih harus menjaga konsistensi dalam dua seri tersisa, yakni GP Portugal dan Valencia.

Trackhouse Tempel Ducati, KTM Berada di Posisi Keempat

Advertisement Persaingan di papan atas tidak hanya melibatkan Aprilia dan Ducati. SuperFile Trackhouse MotoGP Team juga menunjukkan performa kompetitif dengan menempati posisi ketiga.

Tim satelit Aprilia tersebut mengoleksi 552 poin. Mereka hanya terpaut 52 poin dari Ducati Lenovo Team yang berada satu tingkat di atasnya.

Red Bull KTM Factory Racing menempati peringkat keempat dengan 427 poin. Sementara itu, Pertamina Enduro VR46 Racing Team berada di posisi kelima dengan 352 poin.

BK8 Gresini Racing MotoGP menyusul di peringkat keenam dengan 344 poin. Persaingan kedua tim tersebut juga cukup menarik karena hanya dipisahkan delapan poin.

Dua Seri Tersisa Jadi Penentu Posisi Akhir

Di luar enam besar, Red Bull KTM Tech3 berada di urutan ketujuh dengan 169 poin. Honda HRC menempati posisi kedelapan dengan 158 poin, disusul LCR Honda yang mengumpulkan 141 poin.

Sementara itu, Monster Energy Yamaha MotoGP Team berada di peringkat kesepuluh dengan 108 poin. Prima Pramac Yamaha MotoGP menjadi penghuni posisi terakhir dengan 49 poin.