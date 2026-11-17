PONTIANAK POST – Persaingan perebutan gelar konstruktor MotoGP 2026 semakin memanas menjelang dua seri terakhir. Ducati masih berada di puncak klasemen, tetapi keunggulan mereka atas Aprilia sangat tipis.

Berdasarkan klasemen resmi MotoGP setelah Grand Prix Qatar, Ducati mengoleksi 569 poin. Mereka hanya unggul delapan poin dari Aprilia yang menempati posisi kedua dengan 561 poin.

Situasi tersebut membuat persaingan kedua pabrikan Italia itu belum bisa dipastikan hingga akhir musim.

Advertisement Grand Prix Portugal pada 20–22 November dan GP Valencia pada 27–29 November 2026 akan menjadi dua kesempatan terakhir untuk menentukan siapa yang berhak membawa pulang gelar konstruktor.

Ducati memang memiliki keunggulan, tetapi Aprilia masih punya peluang besar membalikkan keadaan.

Advertisement Ducati dan Aprilia Bersaing Ketat di Papan Atas

Kekuatan Ducati dalam perebutan gelar konstruktor tidak hanya berasal dari Marc Marquez.

Pabrikan asal Borgo Panigale tersebut juga mendapatkan kontribusi dari pembalap lain yang menggunakan motor Desmosedici.

Sementara itu, Aprilia mengandalkan performa kompetitif Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Keduanya menjadi bagian penting dari upaya pabrikan asal Noale tersebut untuk mengejar ketertinggalan.

Dengan selisih delapan poin, hasil balapan di Portugal berpotensi mengubah posisi kedua pabrikan. Kesalahan kecil atau kegagalan meraih poin bisa berdampak besar terhadap peluang mereka.

KTM Masih Tertinggal Jauh dari Dua Pabrikan Teratas

Di luar persaingan Ducati dan Aprilia, KTM berada di peringkat ketiga dengan 363 poin. Jarak mereka mencapai 198 poin dari Ducati.