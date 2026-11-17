PONTIANAK POST – Nama Veda Ega Pratama mulai mendapatkan perhatian dari sejumlah tokoh penting di lingkungan MotoGP. Meski berstatus rookie di kelas Moto3 2026, pembalap Indonesia tersebut ternyata sudah menarik perhatian petinggi tim dan pembalap berpengalaman.

Salah satu pengakuan datang dari Carlo Merlini, Direktur Pemasaran Gresini Racing. Dalam profil khusus Veda yang dipublikasikan MotoGP, Merlini memberikan penilaian istimewa dengan menyebut pembalap Honda Team Asia itu sebagai "the strongest Asian talent currently" atau talenta Asia terkuat saat ini.

Bukan hanya Merlini, Alex Marquez juga disebut secara spontan menyinggung kemampuan Veda kepada media.

Advertisement Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa penampilan pembalap muda asal Gunungkidul itu mulai diperhatikan di lingkungan paddock Grand Prix.

Veda Bukan Rookie Biasa, Kemampuannya Jadi Sorotan

Advertisement MotoGP juga mengulas sejumlah kemampuan teknis yang membuat Veda menarik perhatian. Salah satunya adalah kestabilan ketika melakukan pengereman keras, kemampuan yang berkembang selama mengikuti Asia Talent Cup.

Selain itu, Veda dinilai memiliki insting menyalip yang agresif. Kemampuan tersebut terlihat ketika ia merebut podium ketiga Moto3 Brasil 2026.

Dalam balapannya,Veda sempat turun ke posisi ketujuh setelah balapan dimulai ulang. Namun, ia mampu bangkit dan melewati sejumlah rival hingga merebut posisi ketiga pada lap terakhir.

MotoGP juga menyoroti kemampuan adaptasi Veda terhadap sirkuit baru serta ketahanan mentalnya ketika menghadapi tekanan.

Dua aspek tersebut menjadi modal penting bagi pembalap yang baru menjalani musim penuh pertamanya di kejuaraan dunia.

Prestasi di Eropa Jadi Bekal Veda Bersinar di Moto3

Perhatian terhadap Veda tidak datang secara tiba-tiba. Sebelum tampil di Moto3, ia lebih dahulu membangun reputasi melalui kompetisi pembinaan pembalap muda.