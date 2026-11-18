PONTIANAK POST – Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji mulai mempersiapkan diri menjelang Grand Prix Portugal 2026. Keduanya terlihat menjalani aktivitas bersepeda bersama rekan-rekan Honda Team Asia.

Momen tersebut dibagikan Veda melalui akun Instagram pribadinya pada (18/11/2026). Dalam unggahan itu, Veda menyertakan tulisan singkat, “somewhere in between”, serta video aktivitas bersepeda mereka.

Tidak hanya Veda dan Mario, kegiatan tersebut juga diikuti dua pembalap Honda Team Asia lainnya, Zen Mitani dan Taiyo Furusato. Manajer tim yang juga mantan pembalap MotoGP, Hiroshi Aoyama, turut mendampingi rombongan tersebut.

Advertisement Aktivitas ini menjadi bagian dari persiapan fisik para pembalap sebelum menghadapi seri MotoGP Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November 2026.

Bersepeda Bukan Sekadar Aktivitas Santai bagi Pembalap MotoGP

Bagi pembalap profesional, bersepeda bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Olahraga tersebut menjadi salah satu metode latihan untuk menjaga kebugaran selama menjalani kalender balap yang padat.

Advertisement Dalam artikel berjudul How Do MotoGP Riders Train? yang diterbitkan pada Juni 2025, laman resmi MotoGP menjelaskan bahwa bersepeda termasuk latihan kardio yang banyak digunakan pembalap.

Latihan tersebut membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kebugaran aerobik, stamina, serta kemampuan tubuh mempertahankan performa fisik dan mental.

Bersepeda dengan intensitas rendah dalam durasi lebih panjang juga membantu menjaga kebugaran tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh.

MotoGP turut menjelaskan bahwa latihan kardio berintensitas rendah dapat mendukung pemulihan aktif di antara sesi latihan berat sekaligus membantu menjaga kondisi tubuh sepanjang musim.

Modal Kebugaran Menghadapi Persaingan di Portimao

Kebugaran fisik menjadi aspek penting dalam balapan Grand Prix. Pembalap harus mampu mempertahankan konsentrasi, refleks, dan stamina ketika mengendalikan motor dalam kecepatan tinggi selama puluhan menit.