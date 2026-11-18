PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, memiliki posisi istimewa di antara para rider Asia yang berkompetisi di kejuaraan dunia balap motor musim 2026.

Selain memperkuat Honda Team Asia di Moto3, Veda tercatat sebagai satu-satunya pembalap Grand Prix asal Asia yang memiliki kontrak penuh dengan Red Bull tahun ini.

Informasi tersebut tercantum dalam profil resmi Veda yang dipublikasikan laman MotoGP.

Advertisement Dalam profil itu, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, juga disebut sebagai atlet resmi Red Bull sejak awal 2026.

Status itu menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap potensi Veda di level internasional.

Advertisement Pada usia 17 tahun, ia sudah mendapatkan dukungan dari salah satu merek besar yang memiliki keterlibatan panjang dalam dunia balap motor.

Perjalanan Veda di Jalur Pembinaan Red Bull

Keterlibatan Veda dengan ekosistem Red Bull bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ketika ia tampil di Moto3. Sebelumnya, ia lebih dahulu berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Setelah menjuarai Idemitsu Asia Talent Cup 2023, Veda mendapatkan kesempatan tampil di Red Bull Rookies Cup pada 2024.

Ia kemudian kembali mengikuti kompetisi tersebut pada 2025 dan berhasil mengakhiri musim sebagai runner-up.

Catatan itu menjadi bagian penting dari perjalanan Veda menuju kelas Moto3. Penampilannya di berbagai ajang pembinaan pembalap muda turut menarik perhatian Honda Team Asia, yang kemudian merekrutnya untuk menghadapi Kejuaraan Dunia Moto3 2026.