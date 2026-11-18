PONTIANAK POST - Bagi penggemar balap motor era 1990-an, Honda NSR500 bukan sekadar motor balap.

Motor ini menjadi bagian penting dari perjalanan Mick Doohan, pembalap Australia yang mendominasi kelas 500 cc dengan lima gelar juara dunia secara beruntun.

Doohan kembali menjadi perhatian setelah terekam menghidupkan dan mengendarai motor legendaris tersebut di Australia.

Advertisement Menariknya, mantan juara dunia MotoGP itu tampil dengan pakaian yang jauh berbeda dari perlengkapan balap pada umumnya.

Mick Doohan Panaskan Honda NSR500 dengan Pakaian Santai

Advertisement Dilansir dari Visordown, dalam rekaman yang dibagikan melalui Instagram, Doohan terlihat memanaskan Honda NSR500 sebelum membawanya berkendara.

Motor tersebut menggunakan livery Repsol Honda khas era 1990-an, lengkap dengan nomor satu pada bagian fairing depan dan belakang.

Namun, penampilan Doohan justru menjadi hal yang menarik perhatian. Pada kesempatan itu, ia hanya mengenakan kaus, celana pendek, helm, dan sepatu olahraga.

Padahal, NSR500 merupakan motor Grand Prix yang dirancang untuk kebutuhan balap. Pemandangan Doohan mengendarai motor tersebut dengan pakaian santai menjadi sesuatu yang tidak biasa.

Meski kini berusia 61 tahun, Doohan tetap dikenal sebagai salah satu pembalap yang memiliki pengalaman panjang mengendarai motor balap kelas utama.

Lima Gelar Juara Dunia Diraih Bersama Honda NSR500

Nama Mick Doohan tidak bisa dipisahkan dari Honda NSR500. Ia meraih lima gelar juara dunia secara beruntun pada 1994 hingga 1998 dengan motor tersebut.