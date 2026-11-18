PONTIANAK POST – Honda Racing Corporation (HRC) menyiapkan perubahan penting dalam program pembinaan pembalap Asia mulai musim 2027.

Langkah ini turut menjadi perhatian bagi pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang saat ini memperkuat Honda Team Asia di kelas Moto3.

HRC mengumumkan Honda Team Asia akan berganti nama menjadi Honda HRC Asia mulai musim 2027. Sementara tim Moto2 yang sebelumnya bernama IDEMITSU Honda Team Asia akan menggunakan nama Honda HRC Asia IDEMITSU.

Advertisement Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian identitas. Honda ingin memperjelas bahwa program pengembangan pembalap muda Asia merupakan bagian dari kegiatan resmi HRC di level internasional.

Dalam pengumuman resminya pada (1/10/2026), HRC menyatakan akan memperkuat jalur pembinaan pembalap mulai dari Moto4, Moto3, Moto2, hingga MotoGP.

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Honda Team Asia mulai berkompetisi di Moto3 pada 2016. Tim tersebut dibentuk sebagai wadah bagi pembalap muda yang ingin berkembang dan melangkah ke kelas yang lebih tinggi.

Program itu terhubung dengan Idemitsu Moto4 Asia Cup, kompetisi yang menjadi salah satu pintu masuk bagi talenta muda Asia.

Pembalap kemudian memiliki kesempatan melanjutkan karier ke Moto3 dan Moto2 sebelum membidik kelas tertinggi, MotoGP.

Veda merupakan salah satu pembalap yang melewati jalur pembinaan tersebut. Ia pernah menjadi juara Asia Talent Cup 2023 sebelum melanjutkan perjalanan ke Red Bull MotoGP Rookies Cup dan JuniorGP.

Pada 2026, pembalap asal Gunungkidul itu mendapat kesempatan menjalani musim penuh pertamanya di Moto3 bersama Honda Team Asia.