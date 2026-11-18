PONTIANAK POST – BK8 Gresini Racing MotoGP mendapat kabar baik menjelang Grand Prix Portugal 2026. Alex Marquez dipastikan kembali ke lintasan setelah menjalani operasi di Madrid dan melewatkan seri Qatar.

Kepastian tersebut diumumkan Gresini melalui media sosial pada Selasa (17/11/2026). Pembalap bernomor 73 itu akan kembali bergabung dengan rekan setimnya, Fermin Aldeguer, dalam balapan di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November.

Kembalinya Alex menjadi bagian penting dari persiapan Gresini menghadapi dua seri terakhir musim ini.

Advertisement MotoGP menyebut pembalap Spanyol tersebut ingin mengakhiri musim 2026 dengan hasil kuat bersama tim asal Italia itu.

Operasi Setelah Podium di Malaysia

Advertisement Alex menjalani operasi di Madrid setelah menyelesaikan Grand Prix Malaysia. Prosedur medis tersebut dilakukan untuk mengatasi sejumlah masalah pada bagian tubuhnya, termasuk pelepasan material fiksasi di tulang selangka kanan dan tangan kiri serta tindakan pada bahu kanan.

Sebelum menjalani operasi, Alex justru menunjukkan performa kompetitif di Sepang. Ia merebut pole position dalam kualifikasi dan mengakhiri balapan utama di posisi ketiga.

Hasil itu menjadi modal positif sebelum memasuki masa pemulihan. Setelah operasi, Alex memang harus melewatkan Grand Prix Qatar, tetapi Portugal sejak awal menjadi target comeback-nya.

MotoGP sebelumnya melaporkan Alex menjalani prosedur operasi di Ruber Internacional Hospital, Madrid.

Alex juga menyampaikan bahwa tindakan medis dilakukan untuk mengatasi masalah yang masih mengganggu kondisi fisiknya.

Dua Seri Terakhir Jadi Kesempatan Bangkit

Kembalinya Alex di Portimao membuka kesempatan untuk kembali mengumpulkan poin setelah absen di Qatar.