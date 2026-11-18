PONTIANAK POST - Kepemilikan Liberty Media atas MotoGP membuka peluang baru bagi kejuaraan balap motor tersebut untuk berkembang secara komersial.

Namun, muncul pertanyaan lain: apakah perusahaan asal Amerika Serikat itu suatu saat akan menjual MotoGP setelah berhasil meningkatkan nilai bisnisnya, seperti yang diperkirakan terjadi pada Formula 1?

Dilansir dari Visordown, isu ini mengemuka setelah mantan Presiden dan CEO Liberty Media, Greg Maffei, memperkirakan Formula 1 berpotensi memiliki pemilik baru dalam dua tahun ke depan.

Advertisement Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi mengenai strategi jangka panjang Liberty Media terhadap aset olahraga otomotif yang dimilikinya, termasuk MotoGP.

Mantan Bos Liberty Media Prediksi F1 Bisa Dijual

Advertisement Greg Maffei menyampaikan prediksinya saat menghadiri konferensi Sportico's Invest New York.

Ketika ditanya apakah Formula 1 masih akan menjadi perusahaan terbuka pada 2028, ia memperkirakan kejuaraan tersebut kemungkinan sudah memiliki pemilik baru.

Maffei menilai peluang penjualan itu berkaitan dengan peningkatan nilai komersial Formula 1 sejak diakuisisi Liberty Media dari CVC Capital Partners pada 2017.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai bisnis F1 meningkat seiring ekspansi ke pasar baru, pertumbuhan pendapatan sponsor, serta popularitas serial dokumenter Drive to Survive.

"The easy money's been made," kata Maffei, merujuk pada peningkatan EBITDA Formula 1 hingga tiga kali lipat dalam delapan atau sembilan tahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan sebesar itu kemungkinan sulit diulang dalam satu dekade mendatang.