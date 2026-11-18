PONTIANAK POST – Grand Prix Portugal bukan sekadar balapan biasa dalam kalender MotoGP. Sirkuit di negara tersebut menyimpan sejumlah duel legendaris, mulai dari kemenangan dramatis dengan selisih 0,002 detik hingga kisah pembalap tuan rumah yang tampil sebagai pemenang.

Menjelang MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Algarve, Portimao, MotoGP mengajak penggemar melihat kembali sejumlah momen paling berkesan dalam sejarah balapan tersebut.

Salah satu yang paling sulit dilupakan terjadi pada 2006. Saat itu, Valentino Rossi harus menerima kekalahan dengan selisih yang sangat tipis dari Toni Elias.

Advertisement Keduanya melaju menuju garis finis dalam pertarungan ketat. Elias akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan hanya 0,002 detik atas Rossi. Kenny Roberts Jr. melengkapi podium di posisi ketiga.

Selisih tersebut menjadikan GP Portugal 2006 salah satu finis paling dramatis yang dikenang penggemar MotoGP.

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Setahun kemudian, Estoril kembali menjadi panggung pertarungan besar. Valentino Rossi berduel dengan Dani Pedrosa, sementara Casey Stoner juga terlibat dalam persaingan di barisan depan.

Rossi akhirnya mengalahkan Pedrosa dengan selisih 0,175 detik. Stoner finis di posisi ketiga.

Portugal juga memiliki kisah istimewa melalui Miguel Oliveira. Pada 2020, pembalap tuan rumah itu memulai balapan dari pole position dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga finis.

Oliveira menang dengan jarak 3,193 detik dari Franco Morbidelli. Jack Miller menempati posisi kedua setelah mengalahkan Morbidelli dalam perebutan tempat tersebut.

Sementara pada 2024, Jorge Martin menjadi pemenang setelah Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terlibat insiden saat balapan menyisakan tiga lap. Keduanya terjatuh di Tikungan 5. Martin kemudian finis di depan Enea Bastianini dan Pedro Acosta.